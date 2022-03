Bitget anuncia parceria com Karmaverse e entrada no Metaverso de GameFi

"Os projetos de GameFi e Metaverso têm o potencial de atingir o grande público, assim como os NFTs. As pesquisas sugerem que os rendimentos de games com criptomoedas ou GameFi podem crescer para US$400 bilhões em 2025, dando aos projetos desenvolvidos antes de 2022 uma vantagem em relação aos outros", disse Sandra Lou, CEO da Bitget.

"O Karmaverse é um forte exemplo de um Metaverso de alto potencial que pode entregar o que promete. Na Bitget, nossa missão é apoiar e crescer com esses ecossistemas baseados em tecnologia emergente que contribuem para a adoção geral da criptomoeda", acrescentou.

O projeto hospedará vários Metaversos, como Karmaverse Zombie, Fantasy World, Old West, Cyberpunk e muito mais, para que os gamers interessados em criptomoedas explorem o play-to-earn – um conceito de games com criptomoedas para ganhar tokens com valor real.

Criado pela equipe por trás de King of Avalon e Guns of Glory, dois dos 10 melhores jogos SLG na história dos games para celular, cada universo dentro do Karmaverse tem seu próprio mundo de jogo completo, com um estilo de arte, história, narrativa, personagens, música e mapas únicos.

O Metaverso de GameFi encerrou oficialmente sua rodada seed privada, com investimentos totalizando mais de US$8 milhões dos principais games de blockchain e líderes da Web3, como A&T Capital, Foresight Ventures, Polygon Studios e muito mais.

Para mais informações, consulte o nosso comunicado oficial ( https://bitget.zendesk.com/hc/pt/articles/4641719556377-Bitget-Launchpad-vem-a%C3%AD-Karmaverse-KNOT- ) ou karmaverse.io/ .

