Bitget apresenta o Token BGB atualizado

Preenchendo lacunas em um mundo dividido

SINGAPURA, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A exchange de derivativos líder global Bitget anunciou hoje a mais recente evolução do BGB - o token da plataforma da Bitget.

Enquanto a Bitget continua a se desenvolver e expandir como plataforma, também houve muito desenvolvimento na tokenomia da plataforma. O BGB é um token de plataforma atualizado para os usuários da Bitget acessarem todos os tipos de funcionalidade por meio de uma única plataforma e de um único token.

A visão por trás do novo BGB é conectar o amplo mundo das criptomoedas, preenchendo a lacuna em tecnologias de cadeia cruzada, impulsionadas pela crença de que o ecossistema de criptomoedas deve ser simples, seguro e acessível para todos no mundo todo. Mais do que apenas um token, o BGB será um ecossistema Web3 contínuo e vibrante para todos os ativos de criptomoedas, tokens comunitários, NFTs, aplicativos Defi e muito mais.

Ao comentar sobre este lançamento, Sandra Lou, CEO da Bitget, disse: "O novo e atualizado BGB representa este ecossistema dinâmico e inovador na Bitget, que está em constante evolução e expansão, o que explica a necessidade dessa atualização para estar no mesmo nível do nosso rápido desenvolvimento."

Ela complementou: "Essas lacunas contínuas e em expansão se encaixam no apelo da marca e no valor do produto da Bitget. Esperamos oferecer uma ponte para todo o mundo dividido (físico, social e de criptomoedas), de um lado para o outro, da dor à esperança. Esperamos que o BGB possa vivenciar nossa visão de conectar mundos, conectar culturas, conectar aplicativos e conectar usuários. Nosso objetivo é alavancar o BGB para criar um ecossistema vibrante que transcenda a Web2 e a Web3, que conecte a CeFi e a DeFi, resultando em uma ponte expansiva para a vasta rede de criptomoedas."

Você pode consultar nosso artigo BGB para saber mais sobre as vantagens do BGB.

https://bitget.zendesk.com/hc/en-us/articles/4405311104781

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais. Atualmente atendendo a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países em todo o mundo, a Bitget acelerou sua missão de promover finanças descentralizadas em 2021 com uma força de trabalho de 500 pessoas que se estende a mais de 20 países.

Para mais informações, acesse:

Site oficial: Bitget.com

Telegram: https://t.me/bitgetEN

Twitter: https://twitter.com/bitgetglobal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitget-global/

FONTE Bitget

SOURCE Bitget