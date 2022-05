Bitget présente le jeton BGB mis à niveau

Combler les fossés dans un monde divisé

SINGAPOUR, 5 mai 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la principale bpurse mondial de dérivés, a annoncé aujourd'hui la dernière évolution de BGB, le jeton de plateforme de Bitget.

Alors que Bitget continue de se développer et de s'étendre en tant que plateforme, il y a également eu beaucoup de développement dans la tokenomique de la plateforme. Le BGB est un jeton de plateforme amélioré permettant aux utilisateurs de Bitget d'accéder à tous les types de fonctionnalités via une seule plateforme et un seul jeton.

La vision qui sous-tend le nouveau BGB est de connecter le vaste monde de la crypto en comblant les lacunes des technologies cross-chain, ce qui est motivé par la conviction que l'écosystème de la crypto doit être simple, sécurisé et accessible à tous dans le monde entier. Plus qu'un simple jeton, BGB sera un écosystème Web3 transparent et dynamique pour tous les avoirs en crypto-monnaies, les jetons communautaires, les NFT, les applications Defi, et bien plus encore.

Commentant ce lancement, Sandra Lou, PDG de Bitget, a déclaré : « Le tout nouveau BGB mis à niveau représente cet écosystème dynamique et innovant de Bitget, qui ne cesse d'évoluer et de s'étendre, ce qui explique pourquoi cette mise à jour est nécessaire pour être à la hauteur de notre développement rapide. »

Elle a ajouté : « Ces lacunes continues et croissantes correspondent à l'attrait de la marque Bitget et à la valeur du produit. Nous espérons fournir un pont pour l'ensemble du monde divisé (physique, social et crypto), d'un côté à l'autre, de la douleur à l'espoir. Nous espérons que BGB sera en mesure de concrétiser notre vision, qui consiste à connecter les mondes, à connecter les cultures, à connecter les applications et à connecter les utilisateurs. Notre objectif est de tirer parti du BGB pour créer un écosystème dynamique qui transcende le Web2 et le Web3, qui relie le CeFi et le DeFi, ce qui se traduit par un pont expansif vers le vaste réseau de la crypto. »

Vous pouvez vous référer à notre livre blanc BGB pour en savoir plus sur les avantages du BGB.

