Bitget incluirá más de 130 nuevos proyectos de Web 3 durante el próximo mes

La bolsa ofrece la mayor variedad de criptoactivos entre los CEX, con casi 500 pares comerciales al contado

VICTORIA, Seychelles, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, líder mundial en intercambio de criptomonedas, anuncia su iniciativa para expandir su plataforma con nuevos y valiosos proyectos Web 3, Bitget ABC (Always the Best Crypto). Bitget ABC presentará más de 130 proyectos valiosos durante el mes, ofreciendo a los usuarios un total de casi 500 pares comerciales al contado en la plataforma, el más grande entre cualquier mercado de cifrado centralizado.

A través de evaluaciones exhaustivas y comentarios de los miembros de la comunidad, Bitget ha seleccionado 138 proyectos potenciales para enumerarlos diariamente en orden alfabético. Los listados serán seguidos por más proyectos durante el mes, con sorteos de premios de 100.000 dólares con los nuevos activos para recompensar a los usuarios activos.

La semana pasada, Bitget presentó el 'Equipo A' de Bitget ABC, con Arcblock (ABT), Alchemy Pay (ACH), su 'Busy Bs', con Badger DAO (BADGER), Biconomy (BICO) y muchos más. Todos los listados nuevos se pueden seguir en el canal oficial de anuncios de Bitget, aquí.

La negociación de los activos recién cotizados en el mercado al contado también estará cubierta por el beneficio de tarifa de negociación cero que se lanzó a principios de septiembre, que ofrece a los usuarios la negociación al contado sin cargo en todos los pares de negociación.

Gracy Chen, directora general de Bitget, dijo: "Bitget siempre se esfuerza por servir como una plataforma comercial integral con productos innovadores y opciones diversificadas para los usuarios, para satisfacer mejor las demandas de los diferentes inversores en este criptomercado en constante evolución. Creemos que nuestro último impulso para ampliar nuestro rango de activos criptográficos en la plataforma, a casi 500 pares comerciales al contado, le dará a Bitget el salto en otros mercados".

Gracy dijo: "Si bien los nuevos listados sin duda ayudarán a los comerciantes a medida que diversifican sus carteras durante este mercado, Zero Trading Fee también ayudará a los usuarios a reducir sus costes comerciales e incentivar su experiencia comercial. Ambas medidas representan la aspiración de Bitget, largamente deseada, de aumentar la inclusión financiera y la independencia financiera".

Acerca de Bitget

Bitget es uno de los mercados de criptomonedas líderes en el mundo con un enfoque en el comercio social. Actualmente atiende a más de dos millones de usuarios en más de 50 países de todo el mundo.

Siguiendo de cerca su filosofía de 'Better Trading, Better Life', Bitget se compromete a proporcionar soluciones comerciales integrales y seguras a los usuarios de todo el mundo, con el objetivo de ser el portal que trasciende Web2 y Web3, que conecta CeFi y DeFi.

