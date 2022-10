Bitget listará más de 130 nuevos proyectos de la Web3 durante el próximo mes

Esta bolsa ofrece la mayor variedad de criptoactivos entre las CEX, con casi 500 pares para operaciones al contado

VICTORIA, Seychelles, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la bolsa de criptomonedas líder a nivel mundial, anuncia su iniciativa de ampliar su plataforma con nuevos y valiosos proyectos de la Web3 en Bitget ABC (Always the Best Crypto). Bitget ABC presentará más de 130 proyectos valiosos a lo largo del mes, ofreciendo a los usuarios un total de casi 500 pares para operaciones al contado en la plataforma, la mayor variedad ofrecida por cualquier bolsa centralizada de criptomonedas.

A través de evaluaciones exhaustivas y comentarios de los miembros de la Comunidad, Bitget seleccionó 138 proyectos potenciales que se incluirán a diario en orden alfabético. Estas incorporaciones irán seguidas de más proyectos a lo largo del mes, con un pozo de $ 100,000 en premios que presentará los nuevos activos para recompensar a los usuarios en actividad.

En la última semana, Bitget presentó su "Equipo A" de Bitget ABC, con Arcblock (ABT), Alchemy Pay (ACH), sus "Bravos B", con Badger DAO (BADGER), Biconomy (BICO), y mucho más. Todas las nuevas incorporaciones se pueden seguir en el canal oficial de anuncios de Bitget, aquí.

Las operaciones de los activos recientemente incorporados al mercado al contado también estarán cubiertas por el beneficio "tarifa de operaciones cero" (Zero Trading Fee) que se lanzó a principios de septiembre, y ofrecerá a los usuarios operaciones al contado sin cargo en todos los pares.

Gracy Chen, directora general de Bitget, expresó: "Bitget siempre se esfuerza por brindar sus servicios como una plataforma comercial integral con productos innovadores y opciones diversificadas para los usuarios, a fin de satisfacer mejor las demandas de diferentes inversionistas en este criptomercado en constante evolución. Creemos que nuestro más reciente esfuerzo, ampliar nuestra gama de criptoactivos en la plataforma a casi 500 pares para operaciones al contado, le dará a Bitget una ventaja por sobre otras bolsas".

Gracy añadió: "Si bien las nuevas incorporaciones sin duda ayudarán a los operadores a diversificar sus carteras en este mercado, la 'tarifa de operaciones cero' también ayudará a los usuarios a reducir sus costos operativos y a incentivar su experiencia al operar. Ambas propuestas representan la aspiración de larga data de Bitget de lograr una mayor inclusión e independencia financiera".

Acerca de Bitget

Bitget es una de las bolsas de criptomonedas más importantes del mundo y tiene un enfoque centrado en el trading social. Cuenta con más de dos millones de usuarios en más de 50 países de todo el mundo.

Fiel a su filosofía de "mejor trading, mejor vida", Bitget ha asumido el compromiso de ofrecer soluciones operativas integrales y seguras para usuarios de todo el mundo, con el objetivo de ser el portal que trasciende la Web2 y la Web3, y que conecta las CeFi y las DeFi.

