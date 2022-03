Bitget inscrit le protocole Zebec, basé sur Solana, sur son Launchpad

Conçu pour assurer le règlement des transactions en temps réel, Zebec utilise des mécanismes de paiement décentralisés pour transformer et simplifier les systèmes financiers traditionnels. Les mécanismes de paiement décentralisés permettent de minimiser les frais d'interférence de tiers, avec des frais de transaction minimaux et la passerelle de paiement la plus rapide.

« Zebec a une excellente expérience dans la création de produits hybrides qui sont essentiels pour l'adoption massive de la crypto. Nous pensons que l'avenir de la crypto repose en grande partie sur les projets émergents qui s'appuient sur des écosystèmes financiers décentralisés », a déclaré Sandra Lou, PDG de Bitget.

« Pour accélérer cette croissance, nous fournissons une plateforme permettant aux projets qui s'appuient sur des solutions de niveau 2 d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de combler le fossé entre la finance traditionnelle et la crypto-monnaie grâce à des solutions financières décentralisées améliorées. Alors que nous accélérons le développement de notre Launchpad, nous sommes impatients de présenter davantage de projets prometteurs à notre communauté », a-t-elle ajouté.

En tirant parti de l'essence de l'irréversibilité et de la transparence, Zebec permet des règlements continus avec une liquidité élevée qui enrichit la productivité des tokens dès leur adoption massive. La première application proposée par Zebec, Zebec Pay, offre une solution de rémunération à faible coût qui permet aux employés d'être payés instantanément, en dollars américains ou canadiens ou autres monnaies stables, leur permettant d'accéder à leurs fonds simultanément. Les employés peuvent aussi facilement allouer une partie de leur salaire à des comptes IRA et 401k conformes aux crypto-monnaies.

Avec un écosystème de plus de 250 projets, Zebec dispose d'une multitude de projets pour construire des solutions. En tant que solution de gestion de trésorerie multi-signature, Zebec est également le premier produit de rémunération en chaîne au monde doté de fonctions fiscales. À ce jour, Zebec a levé 21 millions de dollars auprès de titans du secteur tels que Coinbase Ventures, Solana, Lightspeed, Alameda Capital et bien d'autres. Zebec Protocol a été fondé par Sam Thapaliya, qui est également le cofondateur d'ASMI Corp, une plateforme d'IA et d'analyse vidéo, et qui possède quatre brevets américains à son nom.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'ouvrir des couloirs pour que les utilisateurs de Bitget puissent investir dans notre vision qui consiste à révolutionner les systèmes de paiement actuels », a déclaré Sam Thapaliya, cofondateur et PDG de Zebec Protocol.

Le Launchpad de Bitget offre une opportunité exclusive à ses utilisateurs d'avoir un accès précoce à des projets à fort potentiel dans l'espace. Depuis sa création, plusieurs projets ont été lancés et ont reçu un accueil positif de la part de la communauté. Le Launchpad continuera d'être un élément crucial pour Bitget afin de poursuivre son engagement en faveur du développement de la crypto et de la blockchain.

À propos de Bitget

Bitget est une bourse de crypto-monnaies mondiale de premier plan établie en juillet 2018. Au service de plus de 2 millions de clients dans 50 pays, Bitget vise à contribuer à l'adoption de la finance décentralisée à l'échelle mondiale. Depuis son lancement, Bitget est devenue la plus grande plateforme de copy trading de crypto-monnaies au monde, grâce à la popularité croissante de ses produits phares de copy trade en un clic. Selon CoinmarketCap, Bitget était classé troisième au niveau mondial, en termes de volume de produits dérivés, en janvier 2022. Adhérant étroitement à sa mission « Better Trading Better Life », Bitget s'engage à fournir des solutions de trading complètes et sécurisées à ses utilisateurs du monde entier. En septembre 2021, Bitget a annoncé son parrainage de l'équipe de football de renommée mondiale Juventus en tant que tout premier partenaire de manche et le partenaire crypto eSport officiel de PGL Major peu après. Des partenariats avec la principale organisation russe d'eSports Team Spirit et le principal club de football de Turquie, Galatasaray, ont également été annoncés au début de 2022.

Pour plus de détails sur Bitget, rendez-vous sur le site bitget.com .

À propos de Zebec

Zebec est un protocole de règlement continu qui transformera les systèmes de rémunération, les flux de trésorerie et l'acquisition de tokens en permettant aux utilisateurs d'envoyer des paiements et des distributions chaque seconde. Zebec lance le premier produit de paie en chaîne au monde avec une retenue d'impôt intégrée et la première carte de débit pour les portefeuilles Solana. Zebec est une technologie financière décentralisée révolutionnaire qui permet des flux de paiements en temps réel, sans friction et continus. Les flux d'argent automatiques rendus possibles par Zebec permettent aux entreprises, aux employés et aux consommateurs de ré-imaginer complètement la façon dont ils sont payés, dont ils investissent et dont ils achètent des produits ou des services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://zebec.io/

