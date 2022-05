Bitget lança esquema de recompensas totalmente novo

Até US$ 4.163 em recompensas

SINGAPURA, 25 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Britget, exchange líder global de derivativos, anunciou hoje que seu novo centro de recompensas foi lançado com sucesso. Com o objetivo de expandir ainda mais a comunidade Bitget e melhorar a experiência geral de trading, todos os usuários da Bitget são elegíveis para participar desta iniciativa e ganhar até US$ 4.163 em recompensas.

Com presença em mais de 50 países em todo o mundo, a Bitget vem crescendo em um ritmo sem precedentes. No início deste ano, a empresa anunciou que seu volume de trading de derivativos atingiu um recorde de US$ 8,69 bilhões de dólares, representando um crescimento de 300% em comparação com o ano anterior. Além disso, sua base de usuários também cresceu significativamente para dois milhões de usuários em todo o mundo. Para atender aos usuários com diferentes níveis de experiência e apetite de trading, além de soluções de trading abrangentes e seguras, a Bitget também intensificou seus esforços para oferecer abordagens inovadoras e gratificantes quando se trata de trading.

Na última edição do centro de recompensas, os usuários que concluíram o KYC são elegíveis para participar e ganhar várias recompensas, incluindo fundos de teste, cupons, recompensas por depósito e recompensas por níveis e ganham até US$ 4.163 em recompensas, ao invés de US$ 153 na edição anterior.

Ao comentar sobre a mais recente iniciativa, Sandra Lou, CEO da Bitget, declarou: "Estamos extremamente entusiasmados por poder compartilhar esta última iniciativa com todos vocês. Em primeiro lugar, a Bitget tem acelerado em um ritmo fenomenal nos últimos seis meses, o que não teria sido possível sem o apoio da comunidade Bitget em todo o mundo. À medida que nossa plataforma continua a crescer, esperamos poder compartilhar o nosso sucesso com nossos usuários com iniciativas como essas."

Sandra ainda acrescentou: "Além disso, acreditamos que esta será uma grande oportunidade para os cripto-curiosos terem uma experiência com trading por meio de uma plataforma confiável, ao mesmo tempo em que estão sendo recompensados. Daqui em diante, apresentaremos esquemas de recompensa mais atraentes no futuro como um token de agradecimento pelo apoio inabalável de nossos usuários."

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais. Atualmente atendendo a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países em todo o mundo, a Bitget acelerou sua missão de promover finanças descentralizadas em 2021 com uma força de trabalho de 500 pessoas que se estende a mais de 20 países.

bitget.com

