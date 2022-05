Bitget startet völlig neues Prämienprogramm

Prämien im Wert von bis zu USD 4.163

SINGAPUR, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Derivatebörse Bitget gab heute den erfolgreichen Start ihres brandneuen Prämienzentrums bekannt. Mit dem Ziel, die Bitget-Gemeinschaft weiter auszubauen und das allgemeine Handelserlebnis zu verbessern, sind alle Bitget-Nutzer berechtigt, an dieser Initiative teilzunehmen und Prämien im Wert von bis zu USD 4.163 zu verdienen.

Mit einer Präsenz in über 50 Ländern auf der ganzen Welt wächst Bitget in einem beispiellosen Tempo. Anfang dieses Jahres gab Bitget bekannt, dass sein Handelsvolumen mit Derivaten ein Allzeithoch von 8,69 Milliarden US-Dollar erreicht hat, was einem Wachstum von 300 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus wuchs die Nutzerbasis deutlich auf zwei Millionen Nutzer weltweit. Um Nutzernn mit unterschiedlicher Handelserfahrung und -bereitschaft gerecht zu werden, hat Bitget neben umfassenden und sicheren Handelslösungen auch seine Bemühungen verstärkt, innovative und lohnende Ansätze für den Handel anzubieten.

In der neuesten Ausgabe des Prämienzentrums sind Nutzer, die den KYC-Prozess abgeschlossen haben, teilnahmeberechtigt. Sie können verschiedene Prämien verdienen. Darunter sind Testguthaben, Coupons, Einzahlungsprämien und gestaffelte Prämien. Dies sind bis zu USD 4.163 an Prämien, im Gegensatz zu USD 153 bei der vorherigen Version.

Sandra Lou, CEO von Bitget, kommentierte die neueste Initiative: „Wir sind begeistert, diese neueste Initiative mit Ihnen allen teilen zu können. In erster Linie hat Bitget in den letzten sechs Monaten ein phänomenales Tempo vorgelegt, das ohne die Unterstützung der Bitget-Community auf der ganzen Welt nicht möglich gewesen wäre. Da unsere Plattform weiter wächst, freuen wir uns darauf, unseren Erfolg mit Initiativen wie diesen mit unseren Nutzern zu teilen."

Sandra fügte hinzu: „Außerdem glauben wir, dass dies vor allem für die Krypto-Neugierigen eine großartige Gelegenheit ist, den Handel mit einer vertrauenswürdigen Plattform zu erleben und gleichzeitig belohnt zu werden. Als Dankeschön für die unermüdliche Unterstützung unserer Nutzern werden wir in Zukunft weitere verlockende Prämienprogramme einführen."

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter: https://www.bitget.com/en/welfare

Informationen zu Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist eine der führenden Kryptowährungsbörsen der Welt. Bitget bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt und hat seine Mission zur Förderung dezentraler Finanzen im Jahr 2021 mit 500 Mitarbeitern in über 20 Ländern beschleunigt.

Weitere Informationen finden Sie auf:

Offizielle Website: bitget.com

SOURCE Bitget