Bitget pretende transformar a forma como as pessoas se conectam e negociam com social trading

Liderando com One-Click Copy Trade e muito mais

SINGAPURA, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, líder global em exchange de derivativos, sempre colocou a inovação dos produtos no centro de seu enfoque.

Uma vez que as redes sociais e as plataformas de mensagens se tornaram parte da vida das pessoas, seja da vida profissional ou pessoal, não há razão para que os investimentos em criptomoedas não sejam incorporados. O social trading permite que as pessoas interajam e observem outros traders, além de seguir ou executar as estratégias dos colegas mais experientes. O social trading também maximiza o próprio potencial de trading de uma pessoa com uma pequena ajuda de alguém mais experiente.

Desde seu lançamento em maio de 2020, o One-Click Copy Trade revolucionou os padrões de trading, preenchendo a lacuna entre os traders de todos os cantos do mundo. Assim, um padrão de social trading foi forjado no centro da Bitget, onde seguidores e traders podem interagir sem limites e abrir seu próprio caminho interconectado para a liberdade financeira. Até o momento, o One-Click Copy Trade da Bitget atraiu mais de 27 mil traders profissionais, com aproximadamente um milhão de seguidores. Além disso, os copy-traders da plataforma ganharam mais de USD 1 bilhão em receitas totais, enquanto os seguidores ganharam, coletivamente, mais de USD 1,56 bilhão.

Aderindo firmemente ao conceito de social trading, a Bitget trabalhará para criar uma plataforma de estratégia aberta em 2022. O primeiro passo é lançar o grid trading, um tipo de estratégia quantitativa de trading desenvolvida para maximizar os retornos em um mercado de faixa limitada. Um usuário simplesmente estabelece uma faixa de preços para o robô de trading automatizado, ajusta quantos grids quer e, enquanto o preço permanecer dentro da faixa determinada e dependendo da configuração, o robô venderá uma parte quando o preço subir ou comprará uma parte quando ele descer progressivamente.

Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, disse: "O social trading satisfaz nossa necessidade inata de conexão, seja compartilhando, comemorando ou até mesmo solidarizando na companhia de outros enquanto negociamos. Aqui na Bitget, nosso principal produto, o One-Click Copy Trade, é nada menos que um pioneiro em social trading. Além disso, o copy trading e o grid trading iluminam um caminho para o potencial pleno do social trading, permitindo que usuários, grandes líderes de opinião e traders profissionais troquem informações livremente, adotem vários padrões de trading e otimizem estratégias para seu próprio benefício e, no longo prazo, fortaleçam ainda mais a base do ecossistema Bitget."

FONTE Bitget

