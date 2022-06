Bitget veut transformer la façon dont les gens interagissent avec le trading social et l'utilisent

L'entreprise montre la voie avec le copy-trading en un clic et plus encore

SINGAPOUR, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, le principal marché mondial de produits dérivés, a toujours placé l'innovation produit au cœur de ses préoccupations.

Les médias sociaux et les plateformes de messagerie devenant une partie intégrante de la vie des gens, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, il n'y a aucune raison pour ne pas intégrer les solutions d''investissement en cryptomonnaies Le trading social permet aux gens d'interagir et d'observer d'autres traders, ainsi que de suivre ou d'exécuter les stratégies d'homologues plus expérimentés. Cela maximise également le potentiel de trading d'une personne, avec un peu d'aide de quelqu'un de plus expérimenté.

Depuis son lancement en mai 2020, le copy-trading en un clic a brisé le moule des modèles de trading, faisant le pont entre les traders de tous les coins du monde. Ainsi, un modèle de trading social a été forgé dans le noyau de Bitget, où les abonnés et les traders peuvent interagir sans frontières et tracer leur propre chemin interconnecté vers la liberté financière. À ce jour, la solution de copy-trading en un clic de Bitget a accumulé plus de 27 000 traders professionnels et environ un million d'abonnés. De plus, les copy traders de la plateforme ont recueillis plus de 1 milliard de dollars en revenus totaux, tandis que les abonnés ont collectivement gagné plus de 1,56 milliard de dollars.

Fidèle au concept de trading social, Bitget travaillera à une plateforme de stratégie ouverte en 2022. La première étape consiste à lancer le grid trading, un type de stratégie de trading quantitatif conçue pour maximiser les rendements sur un marché qui évolue dans une fourchette. Un utilisateur fixe simplement une fourchette de prix pour le robot automatique de trading, ajuste le nombre de grilles qu'il veut et, tant que le prix reste dans la fourchette définie et, selon la configurations, le robot vendra une partie lorsque le prix monte ou achètera une partie lorsqu'il descend progressivement.

La directrice générale de Bitget, Gracy Chen, a déclaré : « Le social trading tire parti de notre besoin inné de relation, qu'il s'agisse de partager, célébrer ou même compatir en compagnie d'autres personnes pendant les négociations. Chez Bitget, notre offre phare, le copy-trading en un clic, est avant-gardiste dans le secteur du social trading. En outre, le copy-trading et le grid trading ouvrent la voie au plein potentiel du social trading, permettant aux utilisateurs, aux leaders d'opinion et aux traders professionnels d'échanger librement des informations, d'adopter des modèles de trading multiples et d'optimiser les stratégies pour leur propre bénéfice, et, à long terme, renforcer davantage les fondements de l'écosystème Bitget. »

