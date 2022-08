Bitget renouvelle son partenariat avec la Juventus en tant que partenaire officiel sur les manches des maillots

Une nouvelle saison aux côtés de la Juventus sur et hors du terrain

SINGAPOUR, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, le principal marché mondial des produits dérivés, est heureux de poursuivre son partenariat avec la Juventus en tant que partenaire officiel sur les manches des maillots pour la saison 2022-2023.

La Juventus est l'un des clubs de football les plus importants et les plus réputés au monde. Ce partenariat a débuté en septembre 2021, alors que Bitget devenait le premier partenaire sur la manche du maillot de la Juventus, et a permis à la marque de gagner en visibilité grâce à la vaste audience mondiale que touche la Juventus.

En plus de revêtir les manches noir et blanc à chaque match, aux côtés des joueurs de la Juventus, Bitget s'efforcera de trouver des possibilités de coopération pour d'éventuels projets de RSE.

À propos de ce partenariat, le directeur général de Bitget, Gracy Chen, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être le partenaire officiel de la Juventus pour une deuxième année. Ce partenariat a été une expérience agréable et enrichissante, qui a permis à Bitget de mieux s'engager dans le domaine du sport. Nous apprécions l'impressionnante réputation et la grande popularité de la Juventus et nous pensons que ces vertus continueront à aider Bitget à atteindre un public plus large et à partager sa vision au reste du monde. »

Giorgio Ricci, directeur des recettes de la Juventus, a ajouté : « Notre partenariat avec Bitget est un succès indéniable. Bitget a confirmé une fois de plus son engagement de proximité avec l'équipe, en figurant sur la manche gauche du club, à côté du cœur des joueurs et des supporters de la Juventus. Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec ce partenaire innovant, qui nous accompagnera au fil des matchs tout au long de la saison. »

À propos de Bitget

Établi en 2018, Bitget est l'un des principaux marchés de cryptomonnaies au monde dont l'objectif principal est le trading social. Servant actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget a accéléré sa mission de promotion de la finance décentralisée avec un effectif de 600 personnes.

Fidèle à sa philosophie « Un meilleur trading, une meilleure vie », Bitget s'engage à fournir des solutions de trading complètes et sécurisées aux utilisateurs du monde entier. Bitget se veut un portail qui transcende le Web2 et le Web3, qui relie le CeFi et le DeFi, et qui constitue une passerelle vers le vaste réseau des cryptomonnaies.

