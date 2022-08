Bitget renova sua parceria com o Juventus como seu parceiro oficial de manga

Outra temporada lado a lado com o Juventus dentro e fora de campo

SINGAPURA, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Britget, uma líder global em exchange de derivativos, tem o prazer de continuar a parceria com o Juventus como parceiro oficial de manga a começar na temporada de 2022 a 2023.

O Juventus é um dos clubes de futebol líderes e mais consolidados do mundo. A parceria começou em setembro de 2021, quando a Bitget se tornou o primeiro parceiro de manga do Juventus, e permitiu que a marca obtivesse uma visibilidade considerável graças ao grande público global do Juventus.

Além de se destacar na manga preta e branca em todas as partidas, lado a lado com os jogadores do Juventus, a Bitget envidará seus melhores esforços para explorar oportunidades de cooperação para possíveis projetos de RSC.

Ao comentar sobre a parceria, o diretor administrativo da Bitget, Gracy Chen, declarou: "Estamos honrados em sermos o parceiro oficial de mangas do Juventus pelo segundo ano. Tem sido uma jornada agradável e gratificante fazer parceria com eles, ajudando a Bitget a obter uma melhor participação no espaço esportivo. Apreciamos a impressionante reputação e a grande popularidade do Juventus e acreditamos que essas virtudes continuarão ajudando a Bitget a alcançar um público mais amplo e a compartilhar sua visão com o restante do mundo."

Giorgio Ricci, diretor de receitas do Juventus, acrescentou: "A nossa parceria com a Bitget tem sido, sem dúvida, bem-sucedida. A Bitget confirmou mais uma vez o seu compromisso de estar ao lado da equipe, se destacando na manga esquerda da camisa do clube, junto ao coração dos jogadores e torcedores do Juventus. Estamos entusiasmados em estender nossa parceria com este parceiro inovador, que nos acompanhará novamente jogo a jogo ao longo da temporada."

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais com foco principal em trading social. Atualmente atendendo a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países de todo o mundo, a Bitget acelerou sua missão de promover as finanças descentralizadas com uma força laboral de 600 pessoas.

Seguindo a risca a sua filosofia de "Better Trading, Better Life", a Bitget se compromete a oferecer soluções de trading abrangentes e seguras aos usuários de todo o mundo, com o objetivo de ser o portal que transcende a Web2 e a Web3, que conecta CeFi e DeFi, o que resulta em uma ponte expansiva para a ampla rede de cripto.

