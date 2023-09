Bitget: Toonaangevend op het gebied van Europese beursdiensten voor cryptocurrency

SINGAPORE, 25 sep 2023 /PRNewswire/ -- Met groeiende interesse en investeringen in cryptocurrencies, maakt Bitget, een belangrijke digitale beurs, goede vorderingen in Europa en staat bekend om zijn efficiëntie, geavanceerde functies en veilige handel.

Investeringen in Europa

In de afgelopen jaren is in Europa een een grote verschuiving in fintech te zien geweest , vooral met betrekking tot crypto en blockchain. Ondanks een daling van 59% in fintech-investeringen in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) tussen de eerste helft van 2022 en de eerste helft van 2023 , is crypto sterk gebleven. In het 'European Fintech Landscape'-rapport van Finch Capital werden Frankrijk en Duitsland benadrukt als leiders op het gebied van crypto- en blockchain-investeringen in de eerste helft van 2023.

In de eerste helft van 2023 was de Britse crypto-industrie verantwoordelijk voor 28% van alle fintech-transacties; Nederland overtrof dit met een opmerkelijke 35%, wat duidt op een sterke aanwezigheid van blockchain en crypto in fintech. Opmerkelijk genoeg bleven Frankrijk en Duitsland sterk met respectievelijk 29% en 27% van de fintech-transacties waarbij crypto en blockchain betrokken waren.

Bitget: Vertrouwde naam in crypto

Bitget is een topcrypto-beurs die uitstekende diensten en vlotte handel met verschillende crypto-aanbiedingen garandeert.

Bitget-prijs : Bitget biedt realtime prijswaarnemingen voor meer dan 12.000 cryptocurrencies, waaronder de BTC-prijs ; ETH-prijs ; BNB-prijs ; DOGE-prijs ; XRP-prijs , waardoor gebruikers op eenvoudige wijze de prijzen van cryptocurrencies kunnen volgen. De eenvoudige manier om crypto te kopen : Bitget biedt een gebruiksvriendelijk platform voor het veilig en kosteloos kopen van Bitcoin . Bitget Academy : Bitget Academy biedt richtlijnen, praktische tips, marktupdates voor het begrijpen van cryptomarkten, nieuws en handelsstrategieën, om het handelen in crypto sneller onder knie te krijgen. Bitget API: Bitget Crypto API hiermee kunnen ontwikkelaars programma's om te handelen, data-integratie, kopieerhandel en maatwerkoplossingen bieden. Bitget Calculator: Crypto Calculator vergelijkt cryptocurrency-waarden en converteert specifieke tokens nauwkeurig naar fiat-valuta.

Bitgets indrukwekkende aanwezigheid in de Europese Unie

In de groeiende cryptoscene in Europa is Bitget een topkeuze voor liefhebbers en handelaars. Het gebruiksvriendelijke platform, de veiligheidsverplichtingen en de handel met hefboomwerking trekken een groot aantal gebruikers, waardoor een aanzienlijk marktaandeel wordt veiliggesteld in Bitget France en Bitget Germany.

Bitget blijft toonaangevend in de Europese cryptomarkt door proactief en adaptief te zijn. Met een gebruiksvriendelijke interface, gevarieerde cryptovaluta's, strenge beveiliging en uitstekende ondersteuning is het toonaangevend in de beurswereld. Bitget is van plan om in heel Europa geavanceerde cryptodiensten aan te bieden om zijn toonaangevende positie nog sterker te maken.

SOURCE Bitget exchange