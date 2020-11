Bitmain lança novo minerador estilo rack, trazendo poder de computação de próximo nível

Fácil de implementar e expandir

O AntRack adota um projeto de módulo, incluindo cinco módulos principais - 1 rack, 1 painel de distribuição, 4 servidores, 1 painel de controle principal e 1 sistema de refrigeração a água e as partes cruciais, hash board, painel de controle, unidade de fonte de alimentação (PSU), e ventiladores, todos são troca quente para operações otimizadas, redução significativa do risco de depreciação da máquina e maximização do tempo efetivo de mineração, tornando o equipamento uma opção perfeita para clientes que buscam gerenciar custos de expansão e aumentar a taxa de retorno. Desde que a localização permita, os clientes podem configurar quantos AntRacks forem necessários, fáceis de expandir a qualquer momento.

Adequado para operações em grande escala

O minerador estilo rack é perfeito para a implementação em larga escala de fazendas de mineração e centros de dados da Internet (Internet data centers, IDC).. O AntRack pode ser facilmente implementado e começar a funcionar assim que o cabo de alimentação CA trifásico e o cabo de rede estiverem conectados e a entrada e saída do sistema de refrigeração a água estiver configurada. Além disso, a Bitmain fornece uma solução de centro de dados tudo-em-um - ANTBOX, cada um contendo 10 mineradores AntRack. Ao configurar a fonte de alimentação CA trifásica, a porta de rede e o sistema de refrigeração a água, a mineração é possível em quase todos os locais.

Fácil de atualizar e confiável

O projeto de troca quente do AntRack permite substituir a placa hash com os chipsets de última geração (7nm para 5nm, 3nm e 1nm), cada atualização melhora o poder de computação geral, mantendo o mesmo consumo de energia. Além disso, cada servidor do AntRack possui PSUs que oferecem operações redundantes 3+1 para garantir que a mineração nunca seja interrompida.

"Nosso projeto é impulsionado por uma mentalidade de solução de problemas. Sabemos o desafio enfrentado por muitos de nossos clientes ao tentar expandir suas operações. O custo de atualização de equipamentos, não apenas o investimento em novas máquinas, mas também o consumo de tempo ao desligar as máquinas antigas para trocar por novas. O AntRack é a nossa solução para esse problema. Apresentando um projeto modularizado de troca quente, o AntRack pode ser conveniente e eficientemente aplicado na implementação em grande escala, mantendo um gerenciamento eficaz do orçamento em operação", disse Sun MingHui, diretor de P&D do AntRack Project.

Sobre a Bitmain

Fundada em 2013, a Bitmain transforma a computação ao desenvolver uma tecnologia que define a indústria em criptomoeda, blockchain e inteligência artificial (IA). A Bitmain lidera o setor na produção de circuitos integrados para mineração de criptomoedas, bem como hardware de mineração com a marca Antminer. A empresa também opera os maiores pools de mineração de criptomoedas em todo o mundo, Antpool.com e BTC.com. A tecnologia Bitmain oferece suporte a uma ampla gama de plataformas e startups de blockchain.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329006/AntRack.jpg

FONTE Bitmain

SOURCE Bitmain