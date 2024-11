Bitpanda déploie la plateforme Validus d'Eventus pour répondre à ses besoins en matière de surveillance des transactions

Mise en œuvre pour aider l'entreprise à répondre aux exigences du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)

NEW YORK et VIENNE, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Eventus, l'un des principaux fournisseurs de solutions complètes de gestion des risques financiers et de surveillance des transactions à grande échelle, et Bitpanda, la première plateforme de crypto-monnaies en Europe, ont annoncé aujourd'hui que Bitpanda déploiera la plateforme Validus d'Eventus pour répondre à ses besoins en matière de surveillance des échanges et satisfaire à ses obligations légales.

Fondée à Vienne en 2014, Bitpanda possède des bureaux et des centres dans toute la région, notamment à Vienne, Barcelone, Berlin, Cracovie et Bucarest. Après un examen rigoureux des fournisseurs de solutions de surveillance des échanges, Bitpanda a choisi Eventus pour l'aider à tirer parti de l'automatisation afin de détecter et de prévenir les abus de marché, les manipulations et les délits d'initiés.

Manol Vanev, responsable de la conformité chez Bitpanda, a déclaré : « Nous avons évalué toutes les solutions disponibles sur le marché avant de réduire le nombre de candidats. Eventus s'est hissé au premier rang sur la base de divers facteurs, notamment sa solution de pointe, sa solide réputation et sa vaste expérience auprès de plusieurs des plus grandes sociétés d'actifs numériques au monde, sa vaste expérience de la finance traditionnelle avec d'autres classes d'actifs et son expertise des marchés et de la réglementation. Ce qui est également important pour nous, c'est la facilité d'utilisation de la solution et la couverture robuste et personnalisable des procédures offerte par Validus. »

Philipp Bohrn, vice-président des affaires publiques et réglementaires chez Bitpanda, a déclaré : « Nous nous sommes développés rapidement et avons besoin d'une plateforme sophistiquée et conviviale qui puisse gérer nos volumes de données et de messages, tout en maximisant notre efficacité et notre capacité à répondre à tous les besoins de capacité que nous pourrions avoir à l'avenir. Bitpanda s'attache à respecter les normes de conformité les plus strictes, et le choix d'Eventus pour cette fonction importante permet non seulement de satisfaire nos besoins réglementaires actuels, mais aussi de nous positionner pour une croissance durable et une protection accrue de nos clients à l'avenir. »

Travis Schwab, PDG d'Eventus, a déclaré : « Bitpanda a compris l'intérêt d'anticiper la réglementation et de mettre en place tous les éléments nécessaires pour garantir un environnement de surveillance des transactions robuste et évolutif, capable de s'adapter facilement à ses besoins au fur et à mesure que l'entreprise se développe, ajoute de nouvelles classes d'actifs et se confronte à un paysage réglementaire en évolution rapide. Nous sommes honorés de nous associer à l'entreprise alors qu'elle poursuit sa croissance impressionnante et son engagement à protéger ses clients. »

En juin, Acuiti et Eventus ont publié un rapport sur le règlement de l'Union européenne sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) intitulé « The Impact of MiCA on Crypto Market Surveillance: Insights and Challenges » (L'impact de MiCA sur la surveillance des marchés de crypto-actifs : perspectives et difficultés), basé sur une enquête et une série d'entretiens auprès de 68 entreprises engagées dans le commerce de crypto-monnaies. L'étude a révélé que le règlement MiCA, l'un des premiers cadres réglementaires complets pour le trading de crypto-monnaies à être élaboré dans une juridiction financière majeure, accélère les investissements dans les systèmes de surveillance pour le trading de crypto-monnaies, bien que seulement 9 % des entreprises dans le champ d'application de MiCA étaient entièrement préparées et un quart des entreprises n'avaient pas encore commencé les préparatifs au milieu de l'année.

Fondée à Vienne en 2014, Bitpanda est la première plateforme européenne de crypto-monnaies. Avec une sélection de plus de 2 800 actifs numériques, dont plus de 450 crypto-actifs et de nombreuses actions*, ETF*, métaux précieux et matières premières, la licorne fintech autrichienne propose l'une des gammes les plus complètes d'actifs numériques disponibles en Europe. Bénéficiant déjà de la confiance de plus de 5 millions d'utilisateurs et de dizaines de partenaires institutionnels, Bitpanda détient des licences dans plusieurs pays et a fait ses preuves en matière de collaboration avec les autorités de régulation locales afin de garantir la sécurité des actifs. Bitpanda est donc l'une des plateformes de négociation les plus strictement réglementées du secteur. Outre son siège à Vienne, Bitpanda possède des bureaux à Amsterdam, Barcelone, Berlin et Bucarest.

Eventus fournit des logiciels de pointe pour la surveillance à grande échelle des transactions pour toutes les lignes de défense. Sa puissante plateforme Validus, primée, est facile à déployer, à personnaliser et à utiliser sur les marchés des actions, des options, des contrats à terme, des opérations de change, des titres à revenu fixe et des actifs numériques. Validus a fait ses preuves dans les environnements les plus complexes, à fort volume et en temps réel de la clientèle en pleine croissance d'Eventus, qui comprend des banques de premier rang, des courtiers-négociants, des négociants-commissionnaires en contrats à terme (FCM), des groupes de négociation pour compte propre, des centres de marché, des clients institutionnels, des sociétés de négoce d'énergie et de matières premières, ainsi que des régulateurs. Les clients s'appuient sur la plateforme, associée à l'assistance réactive et au développement de produits de l'entreprise, pour relever leurs défis réglementaires les plus urgents en matière de surveillance des échanges. Pour en savoir plus, consultez le site www.eventus.com.

