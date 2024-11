Bitpanda setzt die Validus-Plattform von Eventus ein, um die Anforderungen der Handelsüberwachung zu erfüllen

Die Implementierung hilft Unternehmen, die Anforderungen der EU-Verordnung über Märkte für Kryptoanlagen (MiCA) zu erfüllen

NEW YORK und WIEN, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Eventus, ein führender Anbieter von umfassenden, maßstabsgetreuen Handelsüberwachungs- und Finanzrisikolösungen, und Bitpanda, Europas führende Kryptowährungsplattform, gaben heute bekannt, dass Bitpanda die Validus-Plattform von Eventus einsetzen wird, um seine Anforderungen an die Handelsüberwachung und seine rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und hat Büros und Hubs in der ganzen Region, darunter Wien, Barcelona, Berlin, Krakau und Bukarest. Nach einer strengen Prüfung von Anbietern von Handelsüberwachungslösungen entschied sich Bitpanda für Eventus, um das Unternehmen bei der Nutzung von Automatisierung zu unterstützen, um Marktmissbrauch, Manipulation und Insiderhandel zu erkennen und zu verhindern.

Manol Vanev, Compliance Officer bei Bitpanda, sagte: „Wir haben alle auf dem Markt verfügbaren Lösungen evaluiert, bevor wir die Kandidaten in die engere Auswahl genommen haben. Eventus erhielt den Zuschlag aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die hochmoderne Lösung, sein guter Ruf und die umfangreiche Erfahrung mit vielen der weltweit größten Unternehmen für digitale Vermögenswerte, die breite Erfolgsbilanz im traditionellen Finanzwesen mit anderen Anlageklassen und die Expertise in Bezug auf Märkte und Regulierung. Wichtig für uns sind auch die Benutzerfreundlichkeit der Lösung und die robuste und anpassbare Verfahrensabdeckung, die Validus bietet."

Philipp Bohrn, Vice President Public and Regulatory Affairs bei Bitpanda, sagte: „Wir sind schnell gewachsen und brauchen eine hochentwickelte, benutzerfreundliche Plattform, die unser Daten- und Nachrichtenvolumen bewältigen kann und gleichzeitig unsere Effizienz und Skalierbarkeit maximiert, um unseren zukünftigen Kapazitätsbedarf zu decken. Bitpanda ist sehr darauf bedacht, die höchsten Compliance-Standards einzuhalten, und die Wahl von Eventus für diese wichtige Funktion unterstützt nicht nur unsere heutigen regulatorischen Anforderungen, sondern positioniert uns für nachhaltiges Wachstum und verbesserten Kundenschutz in der Zukunft."

Travis Schwab, Geschäftsführer von Eventus, sagte: „Bitpanda hat verstanden, dass es von Vorteil ist, der Regulierung zuvorzukommen und alle Voraussetzungen zu schaffen, um eine robuste, skalierbare Handelsüberwachungsumgebung zu erhalten, die sich leicht an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen lässt, wenn es wächst, neue Anlageklassen hinzufügt und sich mit einer sich schnell verändernden Regulierungslandschaft auseinandersetzen muss. Es ist uns eine Ehre, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, da es sein beeindruckendes Wachstum und sein Engagement für den Schutz seiner Kunden fortsetzt.

Im Juni veröffentlichten Acuiti und Eventus einen Bericht über die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA), „The Impact of MiCA on Crypto Market Surveillance: Insights and Challenges", basierend auf einer Umfrage und einer Reihe von Interviews bei 68 im Kryptohandel tätigen Unternehmen. Bei der Studie fand man heraus, dass MiCA, einer der ersten umfassenden regulatorischen Rahmen für den Kryptohandel, der in einer großen Finanzgerichtsbarkeit entwickelt wurde, die Investitionen in Überwachungssysteme für den Kryptowährungshandel beschleunigt, wobei nur 9 % der Unternehmen, die in den Anwendungsbereich von MiCA fallen, vollständig vorbereitet waren und ein Viertel der Unternehmen Mitte des Jahres noch nicht mit den Vorbereitungen begonnen hatte.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist die führende europäische Krypto-Plattform. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Assets, darunter mehr als 450 Krypto-Assets und zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe, bietet das österreichische Fintech-Unicorn eines der umfangreichsten Angebote an digitalen Assets in Europa. Bitpanda genießt bereits das Vertrauen von mehr als 5 Millionen Nutzern und Dutzenden von institutionellen Partnern. Bitpanda verfügt über Lizenzen in mehreren Ländern und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit lokalen Regulierungsbehörden, um die Sicherheit von Vermögenswerten zu gewährleisten. Das macht Bitpanda zu einer der am strengsten regulierten Handelsplattformen der Branche. Neben dem Hauptsitz in Wien unterhält Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

Eventus bietet hochmoderne Handelsüberwachungssoftware für alle Verteidigungslinien. Die leistungsstarke, preisgekrönte Validus-Plattform ist einfach zu implementieren, anzupassen und zu betreiben - für Aktien, Optionen, Futures, Devisen (FX), festverzinsliche Wertpapiere und digitale Vermögenswerte. Validus hat sich in den komplexesten, hochvolumigen und Echtzeit-Umgebungen des schnell wachsenden Kundenstamms von Eventus bewährt, darunter Tier-1-Banken, Broker-Dealer, Futures Commission Merchants (FCMs), Eigenhandelsgruppen, Market Center, Buy-Side-Institutionen, Energie- und Rohstoffhandelsunternehmen und Regulierungsbehörden. Die Kunden verlassen sich auf die Plattform in Verbindung mit dem reaktionsschnellen Support und der Produktentwicklung des Unternehmens, um ihre dringendsten Herausforderungen im Bereich der Handelsüberwachung zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eventus.com.

* * Aktien und ETFs sind Basiswerte der als Bitpanda Stocks angebotenen Kontrakte, die Ihnen von Bitpanda Financial Services zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt, der unter bitpanda.com verfügbar ist. Risikokapital.

