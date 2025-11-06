Bitrise remporte une grande victoire aux DevOps Awards 2025

LONDRES, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bitrise, la principale plateforme DevOps mobile, a remporté deux distinctions prestigieuses lors des National DevOps Awards 2025, en remportant à la fois le prix du meilleur outil/produit DevOps de l'année et le prix le plus important de la soirée, le prix du meilleur outil DevOps.

Les juges ont récompensé Bitrise pour avoir redéfini l'expérience des développeurs grâce à son approche « mobile-first » (Priorité au mobile) et pour avoir eu un impact mesurable sur la vitesse, la fiabilité et la productivité des développeurs. Pour les entreprises ayant des applications mobiles, Bitrise fournit une infrastructure CI/CD spécialement conçue autour des défis uniques du développement mobile - de la signature et du provisionnement complexes à la fragmentation des appareils et aux mises à jour fréquentes du système d'exploitation.

Bien que Bitrise soit avant tout centré sur le mobile, sa philosophie dépasse largement ce cadre. Comme l'a fait remarquer le juge en chef Dávid Jámbor, directeur principal au Boston Consulting Group :

« Grâce à sa fondation mobile-first, Bitrise propose une expérience développeur remarquable, qui fixe de nouvelles références pour l'ensemble du DevOps. En plaçant les développeurs au centre, ils ont créé un impact qui s'étend bien au-delà du mobile, ce qui leur a valu d'être reconnus comme des leaders dans le domaine du DevOps en général. »

Cette reconnaissance reflète l'engagement de Bitrise en faveur d'une expérience privilégiant le développeur - une expérience qui élimine les frictions, raccourcit les boucles de rétroaction et permet aux équipes d'ingénieurs de livrer plus rapidement, de manière plus sûre et avec une plus grande confiance.

Barnabas Birmacher, PDG et cofondateur de Bitrise, a déclaré :

« Nous avons toujours pensé qu'un bon DevOps commençait par une bonne expérience pour les développeurs. Bitrise a été créé pour résoudre les défis uniques de la téléphonie mobile, mais ce que nous voyons maintenant, c'est que ces principes - vitesse, fiabilité et suppression des frictions - résonnent dans tous les domaines du DevOps. Cette double reconnaissance — mobile et Best Overall DevOps — confirme que mettre les développeurs au centre est la voie de l'avenir pour la livraison de logiciels. ».

Plus de 8 000 entreprises font confiance à Bitrise pour alimenter leurs flux de travail d'ingénierie mobile, notamment Shopify, Rightmove, TripAdvisor et BuzzFeed. En aidant les équipes à créer, tester et publier des applications plus rapidement, Bitrise permet aux développeurs de se concentrer sur la création d'expériences numériques exceptionnelles pour leurs utilisateurs.

Les National DevOps Awards, qui en sont à leur neuvième édition, célèbrent l'innovation et l'excellence au sein de la communauté DevOps et récompensent les réalisations qui font avancer le secteur. La cérémonie 2025, qui s'est tenue à Londres le 30 octobre, a rassemblé des organisations de premier plan à l'origine de l'avenir de DevOps.

À propos de Bitrise :

Fondé en 2014, Bitrise est la principale plateforme DevOps mobile qui donne du pouvoir à plus de 8 000 marques, dont Shopify, TripAdvisor et BuzzFeed. Bitrise unifie les outils, les processus et les cadres de test dont les équipes mobiles ont besoin pour créer et livrer des applications de classe mondiale. L'entreprise est soutenue par Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital et Y Combinator. Rendez-vous sur : bitrise.io.

Contact :

Ecology Media

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2718856/Bitrise_Logo.jpg