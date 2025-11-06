Bitrise großer Gewinner bei den DevOps Awards 2025

LONDON, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Bitrise, die führende mobile DevOps-Plattform, wurde bei den National DevOps Awards 2025 mit zwei renommierten Auszeichnungen geehrt: Sie gewann sowohl den Preis für das Best DevOps Tool/Product of the Year als auch die höchste Auszeichnung des Abends, den Overall DevOps Winner.

Die Jury würdigte Bitrise für die Neudefinition der Entwicklererfahrung durch seinen Mobile-First-Ansatz und für die messbaren Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Entwicklerproduktivität. Für Unternehmen mit mobilen Apps bietet Bitrise eine speziell entwickelte CI/CD-Infrastruktur, die auf die besonderen Herausforderungen der mobilen Entwicklung zugeschnitten ist – von komplexen Signierungs- und Bereitstellungsprozessen bis hin zu Gerätefragmentierung und häufigen Betriebssystem-Updates.

Auch wenn die Grundlage von Bitrise mobil ist, geht die Philosophie weit darüber hinaus. Wie der Vorsitzende der Jury, Dávid Jámbor, Senior Director bei der Boston Consulting Group, feststellte:

„Die mobile-first-Grundlage von Bitrise bietet eine außergewöhnliche Entwicklererfahrung, die neue Erwartungen in der gesamten DevOps-Landschaft weckt. Indem sie Entwickler in den Mittelpunkt stellen, haben sie eine Wirkung erzielt, die weit über den Mobilbereich hinausgeht, und sich damit als führendes Unternehmen im gesamten DevOps-Bereich etabliert."

Diese Anerkennung spiegelt das Engagement von Bitrise für eine entwicklerorientierte Erfahrung wider – eine Erfahrung, die Reibungsverluste beseitigt, Feedback-Schleifen verkürzt und Entwicklungsteams in die Lage versetzt, schneller, sicherer und mit größerem Vertrauen zu liefern.

Barnabas Birmacher, CEO und Mitbegründer von Bitrise, erklärte:

„Wir waren schon immer der Ansicht, dass hervorragende DevOps mit einer hervorragenden Entwicklererfahrung beginnen. Bitrise wurde entwickelt, um die besonderen Herausforderungen im Mobilbereich zu bewältigen. Wir stellen jedoch fest, dass diese Prinzipien – Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reibungslosigkeit – in allen Bereichen von DevOps Anklang finden. Die Auszeichnung nicht nur im Bereich Mobilgeräte, sondern als bestes DevOps-Unternehmen insgesamt bestätigt, dass der Entwickler-First-Ansatz die Zukunft der Softwarebereitstellung darstellt."

Über 8.000 Unternehmen vertrauen auf Bitrise, um ihre mobilen Engineering-Workflows zu optimieren, darunter Shopify, Rightmove, TripAdvisor und BuzzFeed. Bitrise unterstützt Teams dabei, Anwendungen schneller zu entwickeln, zu testen und zu veröffentlichen, sodass sich Entwickler darauf konzentrieren können, ihren Nutzern außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu bieten.

Die National DevOps Awards, die nun bereits zum neunten Mal verliehen werden, würdigen Innovation und herausragende Leistungen in der DevOps-Community und erkennen damit Errungenschaften an, die die Branche voranbringen. Die Zeremonie 2025, die am 30. Oktober in London stattfand, brachte führende Organisationen zusammen, die die Zukunft von DevOps vorantreiben.

Informationen zu Bitrise:

Bitrise wurde im Jahr 2014 gegründet und ist die führende mobile DevOps-Plattform, die über 8.000 Marken unterstützt, darunter Shopify, TripAdvisor und BuzzFeed. Bitrise vereint die Tools, Prozesse und Testframeworks, die mobile Teams benötigen, um erstklassige Apps zu entwickeln und bereitzustellen. Das Unternehmen wird von Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital und Y Combinator unterstützt. Besuchen Sie: bitrise.io.

Kontakt:

Ecology Media

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2718856/Bitrise_Logo.jpg