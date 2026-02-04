Bitrise schließt die Leistungslücke von GitHub im Mobilbereich mit einer neuen, speziell entwickelten Infrastruktur: Bitrise Build Hub

Der führende Anbieter von mobilen CI/CD-Lösungen führt eine vollständig verwaltete Apple-Silicon- und Linux-Infrastruktur mit einer leistungsstarken Ausführungsebene für GitHub Actions ein.

SAN FRANCISCO und LONDON, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Bitrise , die führende DevOps-Plattform für Mobilgeräte, gibt die Einführung seines neuen Produkts Bitrise Build Hub for GitHub bekannt. Build Hub ist eine vollständig verwaltete, mobile CI-Infrastruktur für GitHub Actions, die Entwicklern Zugriff auf die schnellsten MacOS-Rechner (M4 Pro), vorkonfigurierte Build-Umgebungen und automatische Xcode-Stack-Updates bietet – und das alles ohne komplexe Migrationen oder Neuprogrammierung von Workflows.

„Bitrise hat ein Jahrzehnt damit verbracht, Probleme bei der Entwicklung und Veröffentlichung mobiler Anwendungen für Entwickler zu lösen", erklärte Barnabas Birmacher, Mitbegründer und CEO von Bitrise. „Nun stellen wir unsere schnellen, zuverlässigen und sicheren Infrastrukturkapazitäten der breiteren GitHub-Community zur Verfügung."

Entwickler von den Herausforderungen der mobilen Entwicklungsinfrastruktur entlasten

GitHub Hosted Runners verfügen nicht über grundlegende mobile Toolchains und die erforderliche Rechenleistung, um komplexe Builds zu verarbeiten. Kostspielige, selbst gehostete Mac-Flotten, die die Zeit der Entwickler mit Systemadministrationsaufgaben und langsamen Iterationen beanspruchen, waren bisher die einzige Alternative.

Mit Bitrise Build Hub können DevOps-Teams nun GitHub Actions als ihren CI-Orchestrator beibehalten, aber Jobs an die Infrastruktur für die Entwicklung mobiler Apps von Bitrise weiterleiten.

Die ersten Anwender verzeichnen erhebliche Geschwindigkeitssteigerungen. „Selbst die kleineren VMs weisen im Vergleich zu macOS XL GitHub Hosted Runners eine Leistungssteigerung von fast 30 % auf", erklärte Daniel Gilbert, Mobile DevOps Developer bei ForeFlight.

Hervorragendes Entwicklererlebnis für die GitHub-Community

Eine aktuelle Analyse von mehreren Millionen anonymisierten Bitrise-Builds ergab, dass Teams die Build-Zeiten um durchschnittlich 28 % reduzieren konnten, wenn sie auf einer verwalteten Infrastruktur arbeiteten, die speziell für die Entwicklung mobiler Apps in großem Maßstab zugeschnitten ist.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Bitrise Build Hub gehören:

Schnellere Iteration: Bitrise stellt die neuesten Apple Silicon M4 Pro- und M2 Pro-Maschinen für schnellere Builds zur Verfügung. Die virtuellen Build-Maschinen (VMs) sind vorgewärmt (d. h. sie laufen im Standby-Modus) und jederzeit einsatzbereit, wodurch Build- und Warteschlangenzeiten reduziert werden und schnellere Feedback-Schleifen ermöglicht werden.

Bitrise stellt die neuesten Apple Silicon M4 Pro- und M2 Pro-Maschinen für schnellere Builds zur Verfügung. Die virtuellen Build-Maschinen (VMs) sind vorgewärmt (d. h. sie laufen im Standby-Modus) und jederzeit einsatzbereit, wodurch Build- und Warteschlangenzeiten reduziert werden und schnellere Feedback-Schleifen ermöglicht werden. Keine Wartung: Bitrise verwaltet Hardware, Virtualisierung und Betriebssystem-Updates und installiert neue Xcode-Versionen innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung durch Apple. Die fortlaufende Wartung der Mac-Virtualisierung ist komplex, und Bitrise entlastet Sie mit einem vollständig verwalteten Service.

Bitrise verwaltet Hardware, Virtualisierung und Betriebssystem-Updates und installiert neue Xcode-Versionen innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung durch Apple. Die fortlaufende Wartung der Mac-Virtualisierung ist komplex, und Bitrise entlastet Sie mit einem vollständig verwalteten Service. Mobilfunkfähige Stacks: Xcode, iOS-Simulatoren, Android SDK und Emulatoren, Fastlane, CocoaPods, SwiftLint, Gradle und plattformübergreifende Toolchains (React Native, Flutter) sind vorinstalliert.

Xcode, iOS-Simulatoren, Android SDK und Emulatoren, Fastlane, CocoaPods, SwiftLint, Gradle und plattformübergreifende Toolchains (React Native, Flutter) sind vorinstalliert. Angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis: Dank granularer Linux-Dimensionierung (4–192 vCPU) und mehreren Mac-Instanzklassen können Teams Maschinen auswählen, die ihrer Arbeitslast und ihrem Budget entsprechen, ohne dass sie zu wenig Leistung erhalten oder zu viel für Rechenressourcen bezahlen.

Dank granularer Linux-Dimensionierung (4–192 vCPU) und mehreren Mac-Instanzklassen können Teams Maschinen auswählen, die ihrer Arbeitslast und ihrem Budget entsprechen, ohne dass sie zu wenig Leistung erhalten oder zu viel für Rechenressourcen bezahlen. Optionaler Build-Cache: In Kombination mit einem gemeinsam genutzten Build-Cache für Xcode, Gradle und Bazel wird redundante Arbeit reduziert.

Informationen zu Bitrise

Bitrise wurde im Jahr 2014 gegründet und ist die führende DevOps-Plattform für Mobilgeräte, die über 8.000 Marken unterstützt, darunter Shopify , TripAdvisor und BuzzFeed. Bitrise vereint die Tools, Prozesse und Testframeworks, die mobile Teams benötigen, um erstklassige Apps zu entwickeln und bereitzustellen. Das Unternehmen wird von Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital und Y Combinator unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter bitrise.io .

