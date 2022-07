Bitt aprimora a experiência global em moeda digital com a nomeação da equipe fundadora de CBDC da Criteo de Jim Shinn e Erik Bethel

Jim Shinn, um empreendedor de tecnologia, acadêmico e ex-funcionário do governo dos EUA com uma longa história em serviços públicos e relações exteriores, se juntará à Bitt como diretor executivo e economista.

Erik Bethel, um poliglota financeiro global, com extensa experiência executiva sênior nos setores público e privado dos EUA, América Latina e China, será o novo diretor de desenvolvimento de negócios da Bitt.

Brian Popelka, CEO da Bitt, declarou: "Como principais players globais com vasto e multifacetado conhecimento do setor, a experiência de Jim e Erik garantirá ainda mais a posição da Bitt como líder destacada no espaço internacional de CBDC. A equipe da Criteo está ingressando na Bitt em um momento empolgante no setor de CBDC em rápida expansão do mundo."

Após vencer o Desafio Global CBDC da Autoridade Monetária de Singapura, a equipe da Criteo engajou com sucesso mais de 12 bancos centrais na América Latina, África, Europa e Ásia central, avançando seus programas CBDC. "Embora a Criteo esteja se concentrando novamente em seu negócio central de comércio eletrônico, agora temos a oportunidade de cumprir esses compromissos de CBDC usando o sistema de gestão de moedas digitais líder de mercado da Bitt", disse Jim Shinn, um dos fundadores dos esforços CBDC da Criteo.

Erik acrescentou: "Consideramos repetidamente a Bitt como a concorrente mais avançada em todos os nossos compromissos de mercado. Eles têm uma reputação excepcional como fornecedor líder de plataformas de CBDC robustas, com um conjunto de produtos completo e implementações em tempo real em uma variedade de plataformas de contabilidade robustas."

O Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da Bitt é a tecnologia por trás da maioria das implantações de CBDC de varejo em tempo real do mundo. Entre suas muitas características únicas, destaca-se que o DCMS da Bitt é interoperável com as melhores redes de transações, infraestrutura de sistemas financeiros legados, provedores de serviços de conformidade AML e provedores de serviços de pagamento existentes. Os bancos centrais se beneficiam da experiência de longa data em moeda digital da Bitt, tendo desenvolvido soluções de moeda digital desde 2014. A Bitt estabeleceu relacionamentos com uma lista impressionante de parceiros e associações auxiliares que aprimoram a experiência de moeda digital para todos dentro do ecossistema financeiro de um país. A liderança atual da Bitt tem experiência comprovada de implantação de moeda digital em países da África, América do Norte e Central, Caribe e Europa. A adição de Jim e Erik solidificará a Bitt como líder global em moeda digital e expandirá ainda mais a base de clientes do banco central e da instituição financeira da empresa.

Sobre a Bitt

A Bitt é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de moeda digital para bancos centrais, instituições financeiras e participantes mundiais do ecossistema. O Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da Bitt oferece infraestrutura segura para as autoridades monetárias implementarem CBDCs e para que as instituições financeiras integrem moedas digitais em suas ofertas de serviços financeiros. A Bitt é uma empresa de portfólio da Medici Ventures, L.P., um fundo focado em blockchain. O sócio comanditado desse fundo é uma entidade afiliada à Pelion Venture Partners. A Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) é um parceiro limitado da Medici Ventures, L.P. Para mais informações sobre a Bitt, acesse https://www.bitt.com/about/overview

Sobre a Overstock.com

A Overstock.com, Inc. (Ação ordinária (NASDAQ:OSTK) / Ação Preferencial de Série A-1 (tZERO ATS:OSTKO) / Ação Preferencial de Série B (OTCQX:OSTBP)) é uma empresa on-line de varejo e tecnologia com sede em Salt Lake City, no estado de Utah. Seu site líder de comércio eletrônico vende uma ampla gama de novos produtos para casa a preços baixos, incluindo móveis, decoração, tapetes, roupas de cama e banho, utilidades domésticas, artigos de jardim, utensílios de cozinha e muito mais. O site de compras online, que é visitado por dezenas de milhões de clientes por mês, também apresenta um mercado que oferece aos clientes acesso a milhões de produtos. Em 2014, a Overstock se tornou a primeira grande varejista a aceitar criptomoedas como forma de pagamento e continua a fazê-lo. A Overstock publica regularmente informações sobre a Empresa e outros assuntos relacionados nas páginas de Imprensa e Relações com Investidores em seu site, Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com e Club O são marcas registradas da Overstock.com, Inc. Outras marcas de serviço, marcas registradas e nomes comerciais que podem ser mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre a Pelion

A Pelion Venture Partners é uma empresa de capital de risco em estágio inicial. A Pelion investe em empresas de software com capital Semente e de Série A nos Estados Unidos. Entre os investimentos mais importantes estão: Cloudflare, Riverbed, Divvy (adquirida pela Bill.com) e Weave.

Contato para a imprensa:

Chris Burnett

Gerente de marketing da Bitt

E-mail: [email protected]

Site:www.bitt.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1860216/Bitt_CEO_on_Criteo_Executives.mp4

FONTE Bitt Inc

