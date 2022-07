Bitt breidt mondiale expertise op het gebied van digitale valuta uit met de benoeming van het oprichtingsteam van Criteo CBDC van Jim Shinn en Erik Bethel

Erik Bethel, een polyglot op het gebied van mondiale financiën, met een uitgebreide senior executive-ervaring in de particuliere en publieke sectoren van de VS, Latijns-Amerika en China, wordt het nieuwe hoofd bedrijfsontwikkeling van Bitt.

De CEO van Bitt, Brian Popelka, zegt: "als belangrijke mondiale spelers met een grote en veelzijdige bedrijfskennis, zal de ervaring van Jim en Erik de positie van Bitt als de herkenbare leider in de internationale CBDC-ruimte verder bestendigen. Het Criteo-team sluit zich aan bij Bitt op een spannend moment in snel groeiende wereldwijde CBDC-sector."

Na het winnen van de Monetary Authority of Singapore's Global CBDC Challenge, heeft het Criteo-team met succes meer dan 12 centrale banken in Latijns-Amerika, Afrika, Europa en Centraal-Azië betrokken om hun CBDC-programma's te ontwikkelen. "Hoewel Criteo zich opnieuw richt op zijn belangrijkste e-commerceactiviteiten, hebben we nu de mogelijkheid om deze CBDC-activiteiten uit te voeren met behulp van het toonaangevende digitale valutabeheersysteem van Bitt," aldus Jim Shinn, een van de oprichters van de CBDC-tak van Criteo.

Erik voegde eraan toe: "we zijn Bitt herhaaldelijk tegengekomen als de meest geavanceerde concurrent in al onze marktactiviteiten. Ze hebben een uitstekende reputatie als toonaangevende leverancier van robuuste CBDC-platforms, met een complete productsuite en met live implementaties op een aantal robuuste grootboekplatforms."

Het Bitt Digital Currency Management System (DCMS) is de technologie achter de meeste live retail CBDC-implementaties ter wereld. Een van de vele opvallende functies is dat de DCMS van Bitt interoperabel is met hoogwaardige transactienetwerken, een verouderde financiële systeeminfrastructuur, AML compliance service providers en bestaande betalingsdienstaanbieders. Centrale banken profiteren van de jarenlange expertise van Bitt op het gebied van digitale valuta, omdat zij al sinds 2014 oplossingen voor digitale valuta ontwikkelen. Bitt is relaties aangegaan met een indrukwekkende lijst van ondersteunende partners en -verenigingen, die de digitale valuta-ervaring voor iedereen in het financiële ecosysteem van een land verbeteren. De huidige leiding van Bitt heeft bewezen digitale valuta-implementatie-ervaring in landen in Afrika, Noord- en Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Europa. De toevoeging van Jim en Erik zal Bitt als de wereldwijde digitale valutaleider versterken en het klantenbestand van de centrale bank en financiële instelling van het bedrijf verder uitbreiden.

Over Bitt

Bitt is een financieel technologiebedrijf dat digitale valuta-oplossingen levert aan centrale banken, financiële instellingen en ecosysteemdeelnemers over de hele wereld. Het Digital Currency Management System (DCMS) van Bitt biedt de veilige infrastructuur voor monetaire autoriteiten om CBDC's in te zetten, en voor financiële instellingen om digitale valuta's in hun financiële dienstverlening te integreren. Bitt is een portefeuillebedrijf van Medici Ventures, L.P., een op blockchain gericht fonds. De algemene partner van dat fonds is een entiteit die is aangesloten bij Pelion Venture Partners. Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) een limited partner van Medici Ventures, L.P. Ga voor meer informatie over Bitt naar https://www.bitt.com/about/overview

Over Overstock.com

Overstock.com, Inc. (Algemene aandelen (NASDAQ:OSTK) / Serie A-1 voorkeursaandelen (tZERO ATS:OSTKO) / Serie B voorkeursaandelen (OTCQX:OSTBP)) is een online retailer en technologiebedrijf in Salt Lake City, Utah. De toonaangevende e-commerce-website van het bedrijf verkoopt een breed scala aan nieuwe thuisproducten tegen lage prijzen, waaronder meubels, decors, vloerkleden, beddengoed en bad, klussen en nog veel meer. De online shopping site, die maandelijks door tientallen miljoenen klanten wordt bezocht, heeft ook een marktplaats die klanten toegang biedt tot miljoenen producten. In 2014 was Overstock de eerste grote retailer die cryptovaluta als betaalmethode accepteerde en het bedrijf doet dat nog steeds. Overstock plaatst regelmatig informatie over het bedrijf en andere gerelateerde zaken op de Newsroom- en Investor Relations-pagina's op zijn website, overstock.com.

O, Overstock.com, O.com, en Club O are geregistreerde handelsmerken van Overstock.com, Inc. Andere dienstmerken, handelsmerken en handelsnamen waar in kan worden verwezen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Over Pelion

Pelion Venture Partners is een durfkapitaalonderneming voor startende bedrijven. Pelion investeert in startende en serie A-softwarebedrijven in de Verenigde Staten. Noemenswaardige investeringen zijn onder meer: Cloudflare, Riverbed, Divvy (overgenomen door Bill.com) en Weave.

