Bitt développe la première monnaie numérique de banque centrale d'Afrique

BRIDGETOWN, Barbade, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- eNaira, la monnaie numérique de banque centrale développée par Bitt, a été officiellement lancée au Nigeria. Les citoyens et les résidents du Nigeria sont désormais les premiers du continent africain à utiliser une monnaie numérique ayant cours légal pour leurs transactions financières quotidiennes.

Bitt est très enthousiaste à l'idée d'entrer sur le marché africain des monnaies numériques de banque centrale en tant que partenaire technologique de la Banque centrale du Nigeria. Le système de gestion des devises numériques de Bitt, qui a fait ses preuves sur le marché, est actuellement homologué par des institutions financières nationales dans six pays d'Amérique centrale et des Caraïbes. Le Nigeria est une économie sophistiquée qui fonctionne sur une infrastructure moderne. Le système de gestion des devises numériques de Bitt répond aux critères de la Banque centrale du Nigeria en matière de compétence technologique, d'efficacité, de sécurité de la plateforme, d'interopérabilité et d'expérience de mise en œuvre.

Brian Popelka, PDG de Bitt, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir développé, testé et déployé l'infrastructure monétaire eNaira en un temps record. Le lancement d'aujourd'hui est une réussite exceptionnelle pour les équipes de la Banque centrale du Nigeria de et de Bitt. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat dans le cadre du déploiement des monnaies numériques de banque centrale et de fournir des fonctionnalités supplémentaires pour accroître la valeur d'eNaira pour tous les Nigérians. »

Bitt est motivée par l'autonomisation des personnes en fournissant des paiements accessibles, peu coûteux et en temps réel, et en soutenant la numérisation des économies. Le système de gestion de la monnaie numérique de Bitt pourrait réduire les coûts d'infrastructure et améliorer l'accès et l'expérience des utilisateurs pour recevoir et envoyer de l'argent, favorisant ainsi l'inclusion financière dans tout le Nigeria. En outre, l'eNaira a été conçu pour promouvoir l'innovation locale, en tirant parti des talents FinTech de classe mondiale du Nigeria.

Le système de gestion de la monnaie numérique de Bitt est une infrastructure de monnaie numérique prête à la production qui permet aux banques centrales et aux institutions financières de déployer efficacement leur propre monnaie numérique. Le système de gestion des devises numériques de Bitt se branche sur le réseau de transaction sous-jacent de son choix, tel que Hyperledger Fabric (utilisé pour la mise en œuvre de DCash dans l'Union monétaire des Caraïbes orientales et de l'eNaira au Nigeria) et Stellar (qui sera présenté au Singapore Fintech Festival en 2021).

À propos de Bitt

Avec un personnel de plus de 60 professionnels hautement qualifiés du monde entier, Bitt est une entreprise mondiale de technologie financière qui fournit des solutions de monnaie numérique et de crypto-monnaies stables aux banques centrales, aux institutions financières et aux participants de l'écosystème dans le monde entier. Bitt est à la pointe de l'innovation financière, avec une spécialisation dans les monnaies numériques des banques centrales et des crypto-monnaies stables. Le système de gestion des monnaies numériques de l'entreprise s'appuie sur la technologie du grand livre distribué basée sur la blockchain pour présenter les avantages de l'écosystème financier le plus efficace à ce jour.

Pour plus d'informations sur Bitt, rendez-vous sur www.bitt.com et suivez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/bittglobal/

Related Links

http://www.bitt.com



SOURCE Bitt