Bitt ontwikkelt Afrika's eerste CBDC

BRIDGETOWN, Barbados, 25 oktober 2021 /PRNewswire/ -- eNaira, de door Bitt ontwikkelde digitale valuta van centrale bank (CBDC), is officieel uitgerold in Nigeria. Burgers en inwoners van Nigeria zijn nu de eerste op het Afrikaanse continent die voor hun dagelijkse financiële transacties een digitaal betaalmiddel gebruiken.

Bitt is erg verheugd om als technologiepartner van de centrale Bank van Nigeria de Afrikaanse CBDC-markt te betreden. Het bewezen digitale valutabeheersysteem (DCMS) van Bitt is op dit moment in zes landen in Midden-Amerika en het Caribisch gebied aan nationale financiële instellingen in licentie gegeven. Nigeria heeft een geavanceerde economie die functioneert op een moderne infrastructuur. De DCMS van Bitt voldeed aan CBN's criteria voor technologische vaardigheden, efficiëntie, platformbeveiliging, interoperabiliteit en implementatie-ervaring.

Volgens Brian Popelka, CEO van Bitt: "We zijn enorm blij dat we de eNaira monetaire infrastructuur in recordtijd hebben ontwikkeld, getest en opgezet. De lancering van vandaag is een uitzonderlijke prestatie voor zowel de CBN- als Bitt-teams. We kijken ernaar uit om samen te blijven werken aan deze CBDC-ontwikkeling en om extra mogelijkheden te bieden en zo de waarde van eNaira voor alle Nigerianen uit te breiden."

Bitt wordt gedreven om mensen te helpen door het aanbieden van toegankelijke, goedkope en real-time betalingen en het ondersteunen van de digitalisering van economieën. De DCMS 's van Bitt kunnen de infrastructuurkosten verlagen en de toegang en gebruikerservaring van het ontvangen en verzenden van geld verbeteren, waardoor financiële integratie in Nigeria wordt bevorderd. Daarnaast is de eNaira ontworpen om lokale innovatie te bevorderen en gebruik te maken van het eersteklas FinTech-talent in Nigeria.

De DCMS van Bitt is een digitale valuta-infrastructuur klaar voor productie die centrale banken en financiële instellingen in staat stelt om hun eigen digitale valuta op een efficiënte manier in te zetten. De DCMS van Bitt sluit aan op het onderliggende transactienetwerk naar keuze, zoals Hyperledger Fabric (gebruikt in de implementatie van DCash in de East Caribbean Currency Union en de eNaira in Nigeria) en Stellar (dat wordt gepresenteerd op het Singapore Fintech Festival 2021).

Over Bitt

met een personeelsbestand van meer dan 60 hooggekwalificeerde professionals over de hele wereld is Bitt een wereldwijd bedrijf op het gebied van financiële technologie dat digitale valuta- en stablecoin-oplossingen biedt aan centrale banken, financiële instellingen en deelnemers aan het ecosysteem over de hele wereld. Bitt opereert in de voorhoede van financiële innovatie, en is gespecialiseerd in digitale valuta's van centrale banken (CBDC) en stablecoins. Het Digital Currency Management System (DCMS) van het bedrijf maakt gebruik van de op blockchain gebaseerde, gedistribueerde ledger-technologie om gebruik te maken van de voordelen van het meest efficiënte financiële ecosysteem tot nu toe.

Voor meer informatie over Bitt kunt u terecht op www.bitt.com en u kunt ons volgen op LinkedIn op https://www.linkedin.com/company/bittglobal/

Related Links

www.bitt.com



SOURCE Bitt