Bitt und IDEMIA: Gewinner des G20 Central Bank Digital Currency TechSprint 2022

SALT LAKE CITY, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Bitt und IDEMIA freuen sich, den globalen Wettbewerb „G20 CBDC TechSprint„ gewonnen zu haben. Dies gaben die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und die Bank Indonesia im Vorfeld des G20-Gipfels auf Bali bekannt, als sie ihren dritten jährlichen Wettbewerb abschlossen, zu dem mehr als 100 Beiträge von vielen der weltweit führenden Finanz-, Technologie-, Wissenschafts- und Marketingunternehmen eingereicht wurden. Ein unabhängiges Gremium aus 11 Experten, das von der Bank Indonesia einberufen wurde, bewertete die entwickelten Prototypen der Teams, die es in die engere Auswahl geschafft hatten, um die Gewinner zu ermitteln.

Bitt und IDEMIA schlossen sich zusammen, um das digitale Währungsmanagementsystem (DCMS) von Bitt und die sichere Lösung für Offline-CBDC-Zahlungen von IDEMIA zusammenzubringen. Die verschiedenen Komponenten ermöglichen es Zentralbanken, ihre CBDC mit vollständiger Interoperabilität mit aktuellen Systemen zu starten, um einen kostengünstigen Zugang mit einer Vielzahl von einfach zu verwendenden Zahlungsgeräten und die beste Identitätsmanagement-Verifizierung zu gewährleisten, die unter vollständiger Einhaltung der regulatorischen Anforderungen verfügbar ist.

Dies ist das Versprechen, eine wirklich integrative und praktische CBDC zu bieten, ohne Kompromisse in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit. „Bitt und IDEMIA sind stolz darauf, eine so prestigeträchtige Auszeichnung erhalten zu haben! Unsere Lösung gibt jedem Zugriff auf CBDC, auch denjenigen, die sich kein Smartphone leisten können. Wir helfen dabei, die Vision zu erfüllen, digitales Bargeld überall und jederzeit zur Verfügung zu stellen, mit oder ohne Netzwerkabdeckung", so Jerome Ajdenbaum, VP Digital Currencies bei IDEMIA.

Imran Khan, EVP of Partnerships bei Bitt, sagt: „Wir fühlen uns geehrt, dass Bitt als einer der wichtigsten Anführer im CBDC-Bereich anerkannt wird. Unsere Partnerschaft mit IDEMIA hat unsere Organisationen dazu gebracht, ihre beste Arbeit zu entwickeln und zu präsentieren, und wir freuen uns darauf, den Währungsbehörden und Finanzinstituten der Welt Offline-Zahlungslösungen anzubieten, um sie bei der Ausweitung von Finanzdienstleistungen für alle Mitglieder der Gesellschaft zu unterstützen."

Informationen zu IDEMIA

Als führender Anbieter von Identitätstechnologien ist IDEMIA auf der Mission, die Welt zu erschließen und sicherer zu machen. IDEMIA wird von modernster Forschung und Entwicklung unterstützt und bietet einzigartige Technologien, die auf langjähriger Erfahrung in den Bereichen Biometrie, Kryptographie, Datenanalytik, Systemen und intelligenten Geräte basieren. IDEMIA bietet seinen öffentlichen und privaten Kunden Zahlungs-, Konnektivitäts-, Zugangskontroll-, Reise-, Identitäts- und öffentliche Sicherheitslösungen. IDEMIA sichert jeden Tag auf der ganzen Welt Milliarden von Interaktionen in der physischen und digitalen Welt. Mit fast 15.000 Mitarbeitern genießt IDEMIA das Vertrauen von mehr als 600 Regierungsorganisationen und mehr als 2.300 Unternehmen in über 180 Ländern – mit einem wirkungsvollen, ethischen und sozial verantwortlichen Ansatz.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.idemia.com

Informationen zu Bitt

Bitt ist ein Finanztechnologie-Unternehmen, das Zentralbanken, Finanzinstitutionen und Teilnehmern am Ökosystem weltweit digitale Währungslösungen anbietet. Das Digital Currency Management System (DCMS) von Bitt bietet die sichere Infrastruktur für Währungsbehörden, um CBDCs einzusetzen, und für Finanzinstitute, um digitale Währungen in ihr Finanzdienstleistungsangebot zu integrieren. Bitt ist ein Portfolio-Unternehmen von Medici Ventures, L.P., einem auf Blockchain ausgerichten Fonds. Der Generalpartner dieses Fonds ist ein mit Pelion Venture Partners verbundenes Unternehmen. Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) ist ein beschränkter Partner von Medici Ventures, L.P. Für weitere Informationen über Bitt besuchen Sie bitte: https://www.bitt.com .

Informationen zu Overstock.com

Overstock.com, Inc .(NASDAQ:OSTK) ist ein Online-Einzelhändler und Technologieunternehmen mit Sitz in Salt Lake City, Utah. Auf der führenden E-Commerce-Website des Unternehmens wird eine breite Palette neuer Heimprodukte zu günstigen Preisen verkauft, darunter Möbel, Dekorationsartikel, Teppiche, Bettwäsche und Badartikel, Heimwerkerbedarf und vieles mehr. Das Online-Shopping bietet Millionen von Produkten, die jeden Monat von mehreren zehn Millionen Kunden abgerufen werden. Overstock veröffentlicht regelmäßig Informationen über das Unternehmen und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten auf den Newsroom- und Investor-Relations-Seiten auf seiner Website Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com und Club O sind eingetragene Marken von Overstock.com, Inc. Andere Dienstleistungsmarken, Warenzeichen und Handelsnamen, auf die hier Bezug genommen wird, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Informationen zu Pelion

Pelion Venture Partners ist ein Risikokapital-Unternehmen in der Frühphase. Pelion investiert derzeit aus seinem siebten Fonds heraus in Seed- und Series-A-Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten. Zu den bemerkenswerten Investitionen gehören: Cloudflare, Riverbed, Divvy (übernommen von Bill.com) und Weave.

