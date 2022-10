Bitt en IDEMIA: winnaars van de G20 Central Bank Digital Currency TechSprint 2022

SALT LAKE CITY, 13 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Bitt en IDEMIA zijn blij met hun overwinning in de wereldwijde G20 TechSprint CBDC-wedstrijd 2022. Voorafgaand aan de G20-top op Bali maakten de Bank for International Settlements (BIS) en Bank Indonesia dit bekend bij de afsluiting van hun derde jaarlijkse wedstrijd, die meer dan 100 inzendingen ontving van veel van 's werelds toonaangevende financiële, technologische, wetenschappelijke en marketingbedrijven. Een onafhankelijk panel van 11 deskundigen, bijeengebracht door Bank Indonesia, duidde uit de teams op de shortlist de winnaars aan op basis van de door hen ontwikkelde prototypes.

Bitt en IDEMIA bundelden hun krachten om het Digital Currency Management System (DCMS) van Bitt en de veilige oplossing voor offline CBDC-betalingen van IDEMIA te combineren. Met de verschillende componenten kunnen centrale banken hun CBDC lanceren met volledige interoperabiliteit met de huidige systemen. Zo kunnen ze goedkope toegang garanderen met een verscheidenheid aan gebruiksvriendelijke betaalapparatuur en de best beschikbare verificatie voor identiteitsbeheer in volledige overeenstemming met de regelgeving.

Dit is de belofte om een echt inclusieve en handige CBDC aan te bieden zonder enig compromis op het gebied van bruikbaarheid of veiligheid. "Bitt en IDEMIA zijn vereerd met deze prestigieuze prijs! Onze oplossing geeft iedereen toegang tot CBDC, zelfs wie zich geen smartphone kan veroorloven. Wij helpen de visie te verwezenlijken om digitaal geld overal en altijd beschikbaar te stellen, met of zonder netwerkdekking," aldus Jerome Ajdenbaum, VP Digital Currencies bij IDEMIA.

Imran Khan, EVP van Partnerships van Bitt, zegt: "We zijn vereerd met de erkenning van Bitt als een van de belangrijkste leiders op het gebied van CBDC. Ons partnerschap met IDEMIA stimuleert onze organisaties om onze allerbeste verwezenlijkingen te ontwikkelen en te laten zien. We kijken ernaar uit om offline betaaloplossingen aan te bieden aan de monetaire autoriteiten en financiële instellingen van de wereld, terwijl we hen ondersteunen bij het uitbreiden van financiële diensten aan alle leden van de samenleving."

Over IDEMIA

Als leider in identiteitstechnologieën heeft IDEMIA de missie om de wereld te ontsluiten en veiliger te maken. IDEMIA steunt op geavanceerde O&O en biedt unieke technologieën, ondersteund door jarenlange expertise in biometrie, cryptografie, gegevensanalyse, systemen en slimme apparaten. IDEMIA biedt haar overheids- en privéklanten oplossingen op het gebied van betaling, connectiviteit, toegangscontrole, reizen, identiteit en openbare veiligheid. Elke dag beveiligt IDEMIA wereldwijd miljarden interacties in de fysieke en digitale wereld. IDEMIA telt bijna 15.000 werknemers en krijgt het vertrouwen van meer dan 600 overheidsorganisaties en meer dan 2.300 ondernemingen in 180 landen, met een impactvolle, ethische en maatschappelijk verantwoorde aanpak.

Over Bitt

Bitt is een financieel technologiebedrijf dat oplossingen voor digitale valuta biedt aan centrale banken, financiële instellingen en deelnemers aan het ecosysteem over de hele wereld. Het Digital Currency Management System (DCMS) van Bitt biedt de veilige infrastructuur voor monetaire autoriteiten om CBDC's in te zetten, en voor financiële instellingen om digitale valuta's te integreren in hun financiële dienstenaanbod. Bitt is een portefeuillebedrijf van Medici Ventures, L.P., een op blockchain gericht fonds. De algemene partner van dat fonds is een entiteit die verbonden is met Pelion Venture Partners. Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) is een commanditaire vennoot van Medici Ventures, L.P. Meer informatie over Bitt vindt u op https://www.bitt.com .

Over Overstock.com

Overstock.com, Inc . (NASDAQ:OSTK) is een online retailer en technologiebedrijf gevestigd in Salt Lake City, Utah. Haar toonaangevende e-commerce website verkoopt een breed scala aan nieuwe woonproducten tegen lage prijzen, waaronder meubels, decoratie, vloerkleden, beddengoed en badlinnen, doe-het-zelfproducten en meer. De online winkel bevat miljoenen producten en wordt maandelijks door tientallen miljoenen klanten bezocht. Overstock publiceert regelmatig informatie over het bedrijf en andere gerelateerde zaken op de Newsroom en Investor Relations pagina's op zijn website, Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com en Club O zijn geregistreerde handelsmerken van Overstock.com, Inc. Andere dienstmerken, handelsmerken en handelsnamen waarnaar hierin kan worden verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Over Pelion

Pelion Venture Partners is een risicokapitaalbedrijf voor jonge ondernemingen. Pelion investeert momenteel vanuit hun zevende fonds in Seed- en Series A-softwarebedrijven in de hele Verenigde Staten. Opmerkelijke investeringen zijn onder andere: Cloudflare, Riverbed, Divvy (overgenomen door Bill.com), en Weave.

