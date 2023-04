Biuro Turystyki Rządu Makau wprowadza ofertę „przy zakupie jednego drugi gratis" na bilety lotnicze, autobusowe i promowe

Szereg zniżek, które pozwolą cieszyć się tym, co najpiękniejsze w Makau.

MAKAU, 10 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Wraz z poluzowaniem ograniczeń antyepidemicznych Rządowe Biuro Turystyki Makau (MGTO) wspólnie z liniami lotniczymi Air Macau rozpoczęło kampanię promocyjną mającą na celu zachęcenie zagranicznych turystów do odwiedzenia miasta po latach ograniczeń w podróżowaniu. Od dzisiaj do 30 czerwca 2023 r. turyści mogą skorzystać z ograniczonej czasowo oferty „przy zakupie jednego drugi gratis" na bilety w obie strony od Air Macau, wylatującego z Singapuru, Korei Południowej, Japonii, Tajlandii lub Wietnamu z miejscem docelowym podróży w Makau.

Oprócz transportu lotniczego MGTO połączyło również niedawno siły z operatorami transportu publicznego w celu wprowadzenia programu „Atrakcje Makau" zachęcającego do dłuższych pobytów poprzez oferowanie bezpłatnych biletów powrotnych turystom, którzy zdecydują się na nocleg. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie statusu mieszkańca Hongkongu, Tajwańczyka lub turysty międzynarodowego odwiedzającego Hongkong. W okresie promocji, tj. od 10 kwietnia do 30 czerwca, program obejmie większość usług, w tym transport lądowy za pośrednictwem HK-MO Express, One Bus Hong Kong Macau i Eternal East Cross-Border Coach, transport wodny za pośrednictwem TurboJet i Cotai Water Jet - przy czym przeprawa promem zajmuje tylko 1 godzinę.

Uroki kultury Makau

Makau, uznane przez UNESCO w 2017 roku za „Kreatywne Miasto Gastronomii", jest powszechnie znane ze swojej różnorodności kulinarnej, co sprawia, że to właśnie jedzenie jest jednym z najlepszych sposobów na poznanie Makau. Dzięki mieszance portugalskiego i chińskiego dziedzictwa, turyści mogą rozkoszować się szykiem Wschodu i Zachodu, spacerując po ulicach i alejkach, odwiedzając obiekty światowego dziedzictwa UNESCO, a także podziwiając stylowy charakter nowoczesnych centrów handlowych i rozrywkowych.

Aby pokazać wielowymiarowy urok Makau, MGTO rozpoczęło kampanię „Doświadczenie Makau bez ograniczeń" z różnorodnymi imprezami tematycznymi, które ożywiają miejscowe sceny artystyczne i kulturalne. Motywy poszczególnych miesięcy to: „Wiosna w sztuce" w kwietniu, „Majowa zabawa" w maju, „Smaczny czerwiec" w czerwcu, „Letnie upały" w lipcu i sierpniu, „Jesienne rozkosze" we wrześniu, „Uroczy październik" w październiku, „Listopadowa forma" w listopadzie oraz „Oszałamiająca zima" w grudniu.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych Biura Turystyki Rządu Makau i linii lotniczych Air Macau.

