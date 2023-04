Departamento de Turismo do Governo de Macau lança oferta "Compre um, leve dois" para passagens de avião, ônibus e balsa.

Uma variedade de descontos para descobrir o melhor que Macau tem a oferecer.

MACAU, 9 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Com o relaxamento das medidas de combate à epidemia, após anos de restrições de viagem, o Departamento de Turismo do Governo de Macau (DTGM) lançou uma campanha promocional com a Air Macau para incentivar turistas estrangeiros a visitar a cidade. Até 30 de junho de 2023, os turistas podem se beneficiar da oferta 'Compre um, leve dois' ao comprar uma passagem de ida e volta na Air Macau com destino a Macau e com partida em Singapura, na Coreia do Sul, no Japão, na Tailândia ou no Vietnã.

Reserve suas passagens aéreas com a Air Macau para curtir, compre 1 e ganhe 1 gratuitamente

Além do transporte aéreo, o DTGM uniu forças com operadoras de transporte público para implementar o programa 'Deleite de Macau', que incentiva estadias mais longas com a oferta de bilhetes de volta gratuitos para turistas que passem a noite em Macau. Para poderem se beneficiar da oferta, os indivíduos devem ser residentes de Hong Kong ou turistas taiwaneses ou internacionais que estejam visitando Hong Kong. Durante o período da promoção (de 10 de abril a 30 Junho), o programa abrangerá a maioria dos serviços, incluindo transporte terrestre na HK-MO Express, na One Bus Hong Kong Macau e na Eternal East Cross-Border Coach, assim como transporte aquático na TurboJet e na Cotai Water Jet - levando apenas uma hora para chegar de balsa.

O Encanto da Cultura de Macau

Tendo recebido o título de Cidade de Gastronomia Criativa da UNESCO em 2017, Macau é conhecida por sua diversidade culinária, o que significa que os alimentos são uma das melhores maneiras de descobrir Macau. Com uma mistura de influências portuguesas e chinesas, os turistas podem desfrutar de uma experiência de fusão entre o ocidente e o oriente enquanto passeiam pelas ruas e becos da cidade, visitar os locais classificados como patrimônio mundial da UNESCO e descobrir a elegância e modernidade dos novos centros de compras e entretenimento.

Para demonstrar o charme multifacetado de Macau, o DTGM lançou a campanha 'Vivencie Macau, Sem Limites', que inclui vários eventos temáticos e permite descobrir a vitalidade das artes locais e da vida cultural da cidade. Os temas mensais são os seguintes: 'Primavera das Artes' em abril, 'Que haja Diversão' em maio, 'Junho Delicioso' em junho, 'Calor de Verão' em julho e agosto, 'Deleites de Outono' em setembro, 'Outubro Festivo' em outubro, 'Fórmula de Novembro' em novembro e 'Inverno Deslumbrante' em dezembro.

https://www.macaotourism.gov.mo/

http://www.airmacau.com.mo/#/

