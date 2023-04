Vládny úrad pre cestovný ruch v Macau spúšťa ponuku „Buy One Get One Free (Kúp jeden a druhý dostaneš zadarmo)" na letenky, cestovné lístky na autobusy a trajekty

Množstvo zliav, vďaka ktorým si môžete užiť to najlepšie z Macaa

MACAO, 10. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Po uvoľnení protiepidemických opatrení pripravil Vládny úrad pre cestovný ruch Macaa (MGTO) spolu s leteckou spoločnosťou Air Macau propagačnú kampaň, ktorá má po rokoch cestovných obmedzení prilákať zahraničných turistov na návštevu mesta. Odteraz až do 30. júna 2023 môžu turisti pri kúpe spiatočnej letenky od spoločnosti Air Macau s odletom zo Singapuru, Južnej Kórey, Japonska, Thajska alebo Vietnamu, a s cieľovou destináciou Macao, využiť časovo obmedzenú ponuku „Buy One Get One Free".

Book your air tickets with Air Macau to enjoy Buy 1 Get 1 Free

Okrem leteckej dopravy MGTO nedávno spojil sily s prevádzkovateľmi verejnej dopravy, aby zaviedol program „Macao Treat", ktorý podporuje dlhšie pobyty tým, že ponúka bezplatné spiatočné lístky turistom, ktorí v Macau prenocujú. Nárok na túto ponuku majú osoby s trvalým pobytom v Hongkongu, Taiwančania alebo zahraniční turisti, ktorí navštívia Hongkong. V rámci propagačného obdobia od 10. apríla do 30. júna sa program bude vzťahovať na väčšinu služieb vrátane pozemnej dopravy prostredníctvom autobusov spoločností HK-MO Express, One Bus Hong Kong Macau a Eternal East Cross-Border Coach, vodnej dopravy prostredníctvom spoločností TurboJet a Cotai Water Jet – cesta trajektom trvá len 1 hodinu.

Čaro kultúry Macaa

Macao, ktoré UNESCO v roku 2017 vyhlásilo za „Kreatívne mesto gastronómie", je preslávené svojou kulinárskou rozmanitosťou, vďaka ktorej je miestna príprava jedla jedným z najlepších spôsobov, ako spoznať Macao. Vďaka zmesi portugalského a čínskeho dedičstva si turisti môžu vychutnať východný a západný pôvab mesta pri prechádzkach po uliciach a uličkách, návšteve pamiatok zapísaných na zoznam svetového dedičstva UNESCO, ako aj štýlovú atmosféru v moderných nákupných a zábavných centrách.

S cieľom priblížiť mnohostranný pôvab Macaa spoločnosť MGTO rozbehla kampaň s názvom „Experience Macao, Unlimited (Užite si Macao naplno)", v rámci ktorej sa uskutoční množstvo tematických podujatí, ktoré oživia miestne umelecké a kultúrne scény. Témy jednotlivých mesiacov sú nasledovné: „Spring into Arts (Jar v umení)" pre apríl, „May there be FUN (Zábavný máj)" pre máj, „Tasty June (Jún plný chutí)" pre jún, „Summer Heat is On (Letné horúčavy)" pre júl a august, „Autumn Delights (Jesenné radosti)" pre september, „Festive October (Festivalový október)" pre október, „November Formula (Novembrová formula)" pre november a „Dazzling Winter (Oslnivá zima)" pre december.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnych webových stránkach Vládneho úradu pre cestovný ruch Macaa a leteckej spoločnosti Air Macau.

https://www.macaotourism.gov.mo/

http://www.airmacau.com.mo/#/

