Biwatt präsentiert fortschrittliche Natrium-Ionen-Energielösungen auf der Solar Solutions Düsseldorf

DÜSSELDORF, Deutschland, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Biwatt ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Natrium-Ionen-Batterie-Technologie und stellt auf der Solar Solutions Düsseldorf seine neuesten Fortschritte bei der nachhaltigen Energiespeicherung vor. Biwatt hat sich zum Ziel gesetzt, die Einführung erneuerbarer Energien durch umweltfreundliche, effiziente Natrium-Ionen-Technologie voranzutreiben, die auch in extrem kalten Klimazonen außergewöhnlich gut funktioniert.

„Biwatt hat sich dem Ziel verschrieben, die Natrium-Ionen-Innovation voranzutreiben, um nachhaltige, sichere und kälteresistente Energielösungen bereitzustellen", so Owen, Geschäftsführer von Biwatt. „Unsere Natrium-Ionen-Technologie bietet unübertroffene Sicherheit, minimale Umweltauswirkungen und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Klimazonen, was sie zu einer idealen Wahl für Europa, Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Markt macht."

PowerNest: Energiespeicherung für den Hausgebrauch neu definiert

Die PowerNest-Produktlinie von Biwatt spiegelt das Engagement des Unternehmens für effiziente und nachhaltige Energielösungen wider. Im Jahr 2024 wird Biwatt den kommerziellen Einsatz seiner Natrium-Ionen-Speicher-Systeme in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika ausweiten. Zu den wichtigsten Produkten gehören die All-in-One-Natrium-Ionen-Geräte W1/W1 Pro, die stapelbare Niederspannungsbatterie R2 und der einphasige Wechselrichter H1/H1Pro.

Im Rahmen dieser Dynamik wird Biwatt im ersten Quartal 2025 einen dreiphasigen Wechselrichter H2 und einen Balkon-PV-Akku B1 auf den Markt bringen, gefolgt von einer stapelbaren Hochspannungsbatterie im zweiten Quartal 2025. Diese Innovationen erschließen das volle Potenzial der Natrium-Ionen-Technologie und bieten sicherere und nachhaltigere Lösungen für den Energiebedarf von Haushalten.

Ausweitung der Natrium-Ionen-Anwendungen

Neben der Energiespeicherung für Privathaushalte führt Biwatt auch werkzeugorientierte Natrium-Ionen-Produkte ein, darunter die Blei-Säure-Ersatzbatterie P1 (12 V 100 Ah), die Starterbatterie P2 (12 V 70 Ah) und den Jump Starter. Diese Produkte nutzen die hohe Entladungsrate von Natrium-Ionen und die Effizienz bei niedrigen Temperaturen, um eine zuverlässige Leistung unter einer Reihe von anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.

Strategische Partnerschaften zur Förderung der Kommerzialisierung

Biwatt hat mit drei wichtigen Partnern strategische Absichtserklärungen (MoUs) unterzeichnet: Salzstrom, NDES Group und inesco verpflichten sich, gemeinsam die Kommerzialisierung der Natrium-Ionen-Energiespeicherung zu fördern und die Entwicklung umweltfreundlicherer Energielösungen zu beschleunigen.

Informationen zu Biwatt

Biwatt ist ein innovatives Unternehmen für digitale grüne Energie und ein Pionier der Natrium-Ionen-Technologie (Na+). Wir sind ein Vorreiter der Energierevolution und verfügen über ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam. Wir bieten integrierte Energielösungen für den privaten und gewerblichen Bereich an, die intelligente Energiespeichersysteme, Hybrid-Wechselrichter, KI-basierte Batteriemanagementsysteme (AI-BMS) und eine Energie-Cloud-Plattform umfassen.

