Biwatt présente ses solutions avancées d'énergie sodium-ion au salon Solar Solutions Düsseldorf

DÜSSELDORF, Allemagne, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que leader mondial de la technologie des batteries sodium-ion, Biwatt présente ses dernières avancées en matière de stockage d'énergie durable à Solar Solutions Düsseldorf. Biwatt s'engage à favoriser l'adoption des énergies renouvelables grâce à une technologie sodium-ion efficace et respectueuse de l'environnement qui offre des performances exceptionnelles, même dans les climats extrêmement froids.

Biwatt Showcases Advanced Sodium-ion Energy Solutions at Solar Solutions Düsseldorf

« Chez Biwatt, nous sommes déterminés à faire progresser l'innovation dans le domaine du sodium-ion afin de proposer des solutions énergétiques durables, sûres et résistantes au froid », a déclaré M. Owen, PDG de Biwatt. « Notre technologie sodium-ion offre une sécurité inégalée, un impact environnemental minimal et une adaptabilité à différents climats, ce qui en fait un choix idéal pour les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique. »

PowerNest : redéfinir le stockage de l'énergie domestique

La gamme de produits PowerNest de Biwatt illustre son engagement en faveur de solutions énergétiques efficaces et durables. En 2024, Biwatt a étendu le déploiement commercial de ses systèmes de stockage sodium-ion en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les principaux produits sont les unités sodium-ion tout-en-un W1/W1 Pro, la batterie empilable basse tension R2 et l'onduleur monophasé H1/H1 Pro.

Sur cette lancée, Biwatt lancera un onduleur triphasé H2 et une batterie de stockage PV de balcon B1 au premier trimestre de 2025, suivis d'une batterie empilable haute tension au deuxième trimestre de 2025. Ces innovations libèrent tout le potentiel de la technologie sodium-ion, offrant des solutions plus sûres et plus durables pour les besoins énergétiques résidentiels.

Extension des applications du sodium-ion

Au-delà du stockage d'énergie résidentiel, Biwatt lance des produits sodium-ion destinés à l'outillage, notamment la batterie de remplacement plomb-acide P1 (12V 100Ah), la batterie de démarrage P2 (12V 70Ah), et l'aide au démarrage. Tirant parti de la décharge à haut débit et de l'efficacité à basse température du sodium-ion, ces produits garantissent des performances fiables dans toute une série de conditions exigeantes.

Des partenariats stratégiques pour stimuler la commercialisation

Biwatt a signé des protocoles d'accord stratégiques avec trois partenaires clés : Salzstrom, NDES Group, inesco, qui s'engagent à faire progresser conjointement la commercialisation du stockage d'énergie sodium-ion et à accélérer le développement de solutions énergétiques plus vertes.

À propos de Biwatt

Biwatt est un innovateur en matière d'énergie verte numérique et un pionnier de la technologie sodium-ion (Na+). À la pointe de la révolution énergétique grâce à une équipe de R&D de classe mondiale, nous proposons des solutions énergétiques intégrées pour les secteurs résidentiel et commercial, comprenant des systèmes de stockage d'énergie intelligents, des onduleurs hybrides, des systèmes de gestion de batterie basés sur l'IA (AI-BMS) et une plateforme d'énergie en nuage (energy cloud).

