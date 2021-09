BizClik Media Group lance sa deuxième journée « Technology, AI & Cyber Live »

LONDRES, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La deuxième journée de l'événement « Technology, AI & Cyber Live », parrainé par BizClik Media Group et Leidos, se déroule actuellement au Tobacco Dock, à Londres.

Après une première journée couronnée de succès, la deuxième journée accueillera de nombreux autres leaders de l'industrie de la technologie, dont Sunil Ramakrishnan, vice-président conseil chez CGI, le brigadier Stefan Crossfields, responsable de l'exploitation de l'information et responsable des données de l'armée britannique, et bien d'autres. L'événement propose des conférences sur deux scènes, animées par des leaders de l'industrie, ainsi que des tables rondes que les participants peuvent regarder en direct ou auxquelles ils peuvent accéder en ligne via une plateforme de streaming interactive dédiée.

La possibilité d'interagir avec les conférenciers via la plateforme en ligne permet aux participants virtuels de tirer le meilleur parti des pauses de réseautage régulières qui ont lieu tout au long de la journée et de poser des questions aux cadres sur scène comme s'ils étaient juste en face d'eux.

La liste des conférenciers de l'événement comprend diverses applications technologiques, de la transformation numérique de la recherche clinique à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires, la formation et le partage de données.

Alors que la deuxième journée de l'événement est en cours, les billets sont toujours disponibles pour y assister virtuellement. La troisième journée sera uniquement virtuelle, diffusée via la plateforme de visualisation et de mise en réseau Brella et présentera un contenu local spécifique, pour l'EMEA, l'APAC et les régions d'Amérique du Nord.

Pour plus d'informations sur la journée régionale de l'événement, inscrivez-vous à la plateforme en ligne www.technologymagazine.com .

