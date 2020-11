BizLink lance le premier câble USB4 Type C de 3e génération d'un mètre au monde

BizLink repousse toujours les limites de l'interconnexion. Outre la grande marge d'intégrité du signal du câble USB4 de 0,8 m, le nouveau câble USB4 d'un mètre de BizLink dépasse la longueur standard de 0,8 m indiquée dans la version 2.0 des spécifications des câbles et connecteurs USB Type C. Ce nouvel assemblage de câbles USB4 est composé de câbles coaxiaux robustes qui prennent en charge la transmission de données haute vitesse multiprotocole à des débits allant jusqu'à 40 Gbit/s grâce à un système à deux voies, ce qui double la vitesse de transfert des données par apport aux câbles USB 3.2 actuels.

Le câble USB4 offre une protection fiable contre les interférences électromagnétiques pour maintenir une intégrité de signal élevée et prend en charge la solution PD 3.0 Emarker avec une alimentation de 20V/5A. Cette solution permet une gestion plus efficace de l'alimentation dans les applications de technologie de l'information et d'ingénierie informatique à haut débit. De plus, le câble USB4 Type C de 3e génération d'un mètre est rétrocompatible avec les hôtes et périphériques USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3 existants.

À propos de BizLink

BizLink, fondée en 1996, a son siège social dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Notre mission consiste à faciliter l'interconnexion et nous aidons les secteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie en fournissant des composants essentiels, des faisceaux de câblage et des câbles à de nombreux secteurs comme l'informatique et les télécommunications, l'automobile, les fabricants d'appareils électriques, les équipements médicaux, industriels, les systèmes de communication à fibre optique et l'industrie solaire. Avec des ressources de production flexibles aux États-Unis, au Mexique, en Slovaquie, en Serbie, en Chine, en Malaisie et à Singapour, BizLink fournit des solutions d'interconnexion fiables à proximité des marchés et concrétise les idées innovantes de ses clients.

© 2020 BizLink Technology, Inc. Tous droits réservés.

BizLink et son logo sont des marques déposées de BizLink Technology, Inc. D'autres marques de commerce, marques déposées et/ou marques de service, indiquées ou non, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Liens connexes

https://www.bizlinktech.com/

https://bit.ly/PRN_BLW_USB4_1m

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1338839/USB4_Cable.jpg

Related Links

https://www.bizlinktech.com



SOURCE BizLink Technology, Inc.