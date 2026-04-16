Bizzdesign Unify apporte l'intelligence d'entreprise à la collaboration visuelle

Bizzdesign Unify associe une expérience intuitive d'espace de travail collaboratif visuel aux données d'entreprise, mettant des analyses expert à la portée de chaque équipe pour favoriser des décisions de transformation plus rapides et mieux éclairées.

ENSCHEDE, Pays-Bas, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bizzdesign , éditeur SaaS mondial spécialisé dans la transformation d'entreprise, annonce aujourd'hui le lancement de Bizzdesign Unify, une nouvelle plateforme AI-native qui combine l'architecture d'entreprise et les données de portefeuille d'entreprise avec des capacités de collaboration visuelle.

Bizzdesign Unify brings business and technology teams into one shared visual workspace to explore ideas, align early, and connect decisions to real enterprise context.

Bizzdesign Unify réduit l'écart entre les espaces de travail collaboratifs visuels et les plateformes de gestion de l'architecture d'entreprise et de portefeuille d'entreprise. La plateforme offre un espace de travail visuel intuitif dans lequel les équipes transverses peuvent collaborer sur des initiatives de transformation en s'appuyant sur des données d'entreprise en temps réel portant sur les dépendances, les risques et les contraintes - sans nécessiter d'expertise technique approfondie.

Alors que l'IA accélère le rythme du changement, les organisations doivent prendre des décisions de transformation plus rapidement, souvent sans avoir une connaissance complète de leur propre environnement opérationnel. Les équipes regroupent des profils variés qui travaillent souvent avec des outils cloisonnés, couvrant l'idéation, les ateliers de travail, la planification et l'exécution. Il devient alors difficile de construire une vision partagée et fiable des données et du contexte nécessaires à la prise de décision. Les outils de collaboration visuelle facilitent l'idéation rapide mais manquent de données fiables, tandis que les plateformes d'architecture d'entreprise et de gestion de portefeuille - qui contiennent des informations critiques - restent difficilement accessibles à la plupart des parties prenantes métier.

Bizzdesign Unify réunit ces deux dimensions, en permettant aux équipes de cartographier des initiatives, d'explorer des scénarios et d'évaluer des options dans un seul environnement partagé, sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

« Alors que nous déployons la transformation à l'échelle dans un environnement complexe, il est essentiel de pouvoir agir vite tout en formalisant nos décisions dans des données architecturales, » a déclaré Matthew Beech, Rolls-Royce SMR. « Bizzdesign Unify nous aide à associer directement la collaboration à ces données, ce qui permet de prendre des décisions plus rapidement tout en leur apportant une pérennité qui va au-delà de l'atelier. »

« Bizzdesign Unify nous permet de collaborer avec les équipes métier en langage naturel, tout en maintenant le lien avec l'architecture sous-jacente », ajoute Partha Mukherjee, Kappahl Group.

Bizzdesign Unify propose une expérience AI-native qui transforme la manière dont les équipes interagissent avec les données d'architecture et de gestion de portefeuille d'entreprise. Les utilisateurs peuvent faire obtenir des éclairages grâce à des requêtes conversationnelles en langage naturel, tandis qu'un ensemble d'agents IA co-workers synthétise les conceptions, proposent des améliorations et mettent en avant des analyses basées sur les données pour soutenir la prise de décision tout au long du processus de transformation.

Ainsi, les informations réservées aux experts deviennent enfin visibles à tous les acteurs impliqués dans la planification et la prise de décision — pas seulement aux architectes. Les équipes chargées de la stratégie, de la technologie, des produits et des opérations peuvent travailler à partir des mêmes informations en temps réel et prendre des décisions qui restent cohérentes de la conception initiale jusqu'à l'exécution.

« La plupart des entreprises sont confrontées à une prolifération croissante d'outils informatiques, les équipes collaborent à un endroit tandis que les données critiques de l'entreprise se trouvent ailleurs », a déclaré Bert van der Zwan, CEO de Bizzdesign.

« Bizzdesign Unify comble ce fossé, permettant ainsi aux équipes de co-créer, de prendre des décisions en ayant une vision commune de leur impact, et d'avancer avec confiance et rapidité. »

Bizzdesign Unify est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bizzdesign.com/unify .

À propos de Bizzdesign

Bizzdesign est une entreprise SaaS mondiale spécialisée dans la transformation d'entreprise. Issue de la fusion de trois leaders du secteur, Bizzdesign, MEGA International et Alfabet, la société propose une suite complète de pour la transformation d'entreprise qui aide les organisations à gérer la complexité du monde numérique. Grâce à une approche fondée sur les données et l'intelligence artificielle, elle accélère la transformation, de la vision à la création de valeur, en donnant aux équipes les moyens de planifier, de concevoir et de piloter le changement de manière collaborative.

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