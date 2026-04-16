Produktlaunch: Bizzdesign Unify verbindet Enterprise-Intelligence und visuelle Kollaboration

Bizzdesign Unify verbindet eine intuitive Whiteboard-Umgebung mit strukturierten Unternehmensdaten und macht tiefgehende Expertise für jedes Team zugänglich, für schnellere, fundiertere Transformationsentscheidungen.

KI-native Plattform: Bizzdesign Unify vereint KI mit kreativer Zusammenarbeit und strukturierten Unternehmensdaten für schnelle Einblicke und bessere Entscheidungen.

Bizzdesign Unify vereint KI mit kreativer Zusammenarbeit und strukturierten Unternehmensdaten für schnelle Einblicke und bessere Entscheidungen. Bewährt bei globalen Marktführern : Kunden wie Rolls-Royce SMR und Kappahl Group stärken die interne Zusammenarbeit mit Bizzdesign Unify.

: Kunden wie und stärken die interne Zusammenarbeit mit Bizzdesign Unify. Für alle Teams zugänglich: Mit Bizzdesign Unify können alle Mitarbeitenden vom gesamten Fachwissen im Unternehmen profitieren, ganz ohne Architekturkenntnisse.

ENSCHEDE, Niederlande, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Bizzdesign, ein weltweit tätiges SaaS-Unternehmen für Enterprise Transformation, hat heute die Markteinführung von Bizzdesign Unify bekanntgegeben. Die KI-native Plattform vereint Enterprise-Architektur- und Portfolio-Daten mit visuellen Kollaborationsfunktionen.

Bizzdesign Unify brings business and technology teams into one shared visual workspace to explore ideas, align early, and connect decisions to real enterprise context.

Bizzdesign Unify schließt die Lücke zwischen klassischen Whiteboarding-Tools und professionellen Enterprise-Architektur- sowie Portfolio-Management-Plattformen. Die Lösung bietet einen intuitiven, visuellen Workspace, in dem abteilungsübergreifende Teams auf Basis aktueller Unternehmensdaten, ohne tiefgreifende technische Vorkenntnisse, gemeinsam an Transformationsinitiativen arbeiten können.

KI treibt den Wandel in Unternehmen in einem nie dagewesenen Tempo voran: Entscheidungen werden zunehmend schneller getroffen, oft, bevor das eigene Betriebsumfeld vollständig verstanden wurde. Teams bestehen aus unterschiedlichsten Rollen, die häufig in voneinander isolierten Umgebungen arbeiten, von der Konzeption über Workshops und Planungsphasen bis hin zur Umsetzung. Dies macht es schwer, eine gemeinsame, verlässliche Grundlage aus Daten und Kontext für Entscheidungen zu schaffen. Visuelle Kollaborationstools ermöglichen zwar schnelles Brainstorming, liefern jedoch keine belastbaren Daten. Gleichzeitig sind Enterprise-Architektur- und Portfolio-Management-Plattformen, die genau diese kritischen Erkenntnisse enthalten, für die meisten Business-Stakeholder kaum zugänglich.

Bizzdesign Unify bringt beides zusammen und ermöglicht es Teams, Initiativen zu strukturieren, Szenarien zu erkunden und Optionen in einer gemeinsamen Umgebung zu bewerten ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

„Während wir die Transformation in einem komplexen Umfeld skalieren, ist es entscheidend, dass wir schnell vorankommen und Entscheidungen gleichzeitig auf Basis fundierter Architekturdaten stützen", sagt Matthew Beech von Rolls-Royce SMR. „Bizzdesign Unify hilft uns dabei, die Zusammenarbeit direkt mit diesen Daten zu verknüpfen, so dass Entscheidungen zügiger getroffen werden können und auch über den Ideen-Workshop hinaus Bestand haben."

„Bizzdesign Unify ermöglicht es uns, fachbereichsübergreifend in Alltagssprache zusammenzuarbeiten und dabei alles mit der dahinterliegenden Architektur verbunden zu halten", ergänzt Partha Mukherjee von der Kappahl Group.

Bizzdesign Unify bietet eine KI-native Benutzererfahrung, die die Art und Weise revolutioniert, wie Teams mit Architektur- und Portfoliodaten interagieren. Nutzer können durch einfache Fragen in Alltagssprache Erkenntnisse gewinnen, während eine Reihe von KI-Assistenten Entwürfe zusammenfassen, Verbesserungen vorschlagen und datengestützte Einblicke liefern, um die Entscheidungsfindung während gesamter Transformationsprozesse zu unterstützen.

Damit wird Expertenwissen für alle zugänglich, die an Planungen und Entscheidungen beteiligt sind, nicht nur für Architekten. Teams aus Strategie, Technologie, Produktentwicklung und Betrieb können auf Grundlage derselben Echtzeitinformationen arbeiten und Entscheidungen treffen, die vom frühen Entwurfsstadium bis zur Umsetzung Bestand haben.

„Die meisten Unternehmen kämpfen mit zunehmender Tool-Fragmentierung: Zusammenarbeit findet an einem Ort statt, während kritische Unternehmensdaten an einem anderen liegen", sagt Bert van der Zwan, CEO von Bizzdesign. „Bizzdesign Unify schließt diese Lücke, so dass Teams gemeinsam gestalten, Entscheidungen mit einem einheitlichen Verständnis von Auswirkungen treffen und mit Zuversicht schneller voranschreiten können."

Bizzdesign Unify ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bizzdesign.com/unify.

Bild – https://mma.prnewswire.com/media/2957060/Bizzdesign_Unify.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2957059/Bizzdesign_Logo.jpg