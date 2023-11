Black Friday : yoose lance le rasoir ICE, qui répond à toutes vos envies de technologie futuriste

SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Six mois après son entrée sur le marché mondial, la société lancera son dernier produit de la série C1 en novembre. Le nom complet de C1 est « yoose ICE Shaver », un rasoir portable entièrement transparent.

yoose

Le rasoir C1 est le premier rasoir « transparent » de yoose. Le produit au corps entièrement transparent a l'aspect facetté d'un diamant et représente un nouveau style de conception pour les rasoirs. La conception du rasoir ICE s'inspire du capot en fibre de carbone transparent d'une voiture de sport. Les consommateurs peuvent ainsi voir la structure mécanique interne du rasoir en un simple coup d'œil. Pendant que le rasoir fonctionne, le voyant de respiration affiche l'état du rasoir en temps réel comme la lumière sur des éléments méca. L'utilisation de conceptions futuristes et de science-fiction permet de démontrer pleinement l'esthétique de la conception industrielle moderne. Le rasoir C1 vient en deux couleurs, à savoir gris sidéral et vert. La couleur sombre et transparente du gris sidéral, bien intégrée à la structure interne du rasoir C1, illustre les conceptions du produit de la technologie future et de l'esthétique cyberpunk. Le vert, en revanche, est une couleur plus éblouissante, qui représente pleinement la personnalité indéfinissable des jeunes et leur expression de soi.

De taille compacte, le rasoir ICE de yoose bénéficie d'une nouvelle conception. Entier, il est ainsi de la taille d'une paume de la main tout en maintenant une expérience de rasage confortable, de sorte que les occasions de rasage ne se limitent plus à un emplacement spécifique. De par la conception de sa structure, le rasoir ICE de yoose est l'exemple parfait de l'accessoire portable et ne pèse que 110 grammes, soit environ 2/3 du poids de l'iPhone 15. Ce rasoir répond à des besoins de rasage imprévisibles, que les consommateurs soient en voyage d'affaires, au bureau, en rendez-vous, etc.

La vision de la marque yoose repose sur une « différenciation ultime », une démarche qui souligne le dévouement de l'équipe envers la technologie du rasoir ainsi que sa sensibilité esthétique. Ces professionnels sont parvenus à ce résultat en combinant une technologie innovante avec un savoir-faire exquis et une ingénierie de pointe. Le but original de la marque yoose était de créer un rasoir à la fois facile à utiliser et esthétique, permettant à un plus grand nombre d'utilisateurs de faire l'expérience d'un style de vie libéré. Avec le lancement de leur dernier produit, le rasoir ICE, yoose continue de mettre en œuvre son engagement à créer des produits technologiques élégants et innovants.

Le rasoir ICE de yoose est désormais disponible sur

Amazon( US / JP / EU )

Shopee (Asie du Sud-Est)

Coupang (Corée du Sud)

yoosetech.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2273282/yoose.jpg