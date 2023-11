Black Friday: yoose veröffentlicht ICE Rasierer - erfüllt all Ihre Wünsche bezüglich futuristischer Technologie

SHENZHEN, China, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Sechs Monate nach dem Eintritt von yoose in den globalen Markt wird das Unternehmen im November sein neuestes Produkt der C1-Serie vorstellen. Der vollständige Name von C1 lautet „yoose ICE Shaver", ein vollständig transparenter tragbarer Rasierer.

C1 ist der erste „transparente" Rasierer von yoose. Das Produkt hat ein völlig transparentes Gehäuse und ein diamantähnliches, facettiertes Aussehen, das dem Rasierer einen neuen Designstil verleiht. Das Design des yoose ICE Rasierers ist von der transparenten Kohlefaserhaube eines Sportwagens inspiriert, die es dem Verbraucher ermöglicht, die innere mechanische Struktur auf einen Blick zu erkennen. Während das Gerät in Betrieb ist, zeigt die atmende Kontrollleuchte den Status des Geräts in Echtzeit an, ähnlich wie die Leuchte eines Mecha, und nutzt das futuristische und Sci-Fi-Design, um die Ästhetik des modernen Industriedesigns zu demonstrieren. Gleichzeitig ist die C1 in zwei Farben erhältlich, nämlich in Grau und Grün. Die dunkle und transparente Farbe Space Grau ist gut in die innere Struktur von C1 integriert und demonstriert das Produktdesign der Zukunftstechnologie und die Cyberpunk-Ästhetik; während Grün eine schillernde Farbe ist, die die undefinierbare Persönlichkeit junger Menschen und ihren Selbstausdruck vollständig demonstriert.

Der yoose ICE Rasierer zeigt ein neues Design und eine kompakte Größe, so dass der gesamte Rasierer die Größe einer Handfläche hat, während das komfortable Rasiererlebnis beibehalten wird, so dass Rasiervorgänge nicht mehr auf einen bestimmten Ort beschränkt sind. Das Strukturdesign des yoose ICE Rasierers macht ihn extrem tragbar und er wiegt nur 110 Gramm, was etwa 2/3 des Gewichts eines iPhone 15 entspricht. Der yoose ICE Rasierer erfüllt unvorhersehbare Rasierbedürfnisse, egal ob die Verbraucher auf Reisen/Geschäftsreise/Büro/bei einem Date, etc.

Die Markenvision von yoose lautet „Ultimate Differentiation" und unterstreicht das Engagement für Rasierertechnologie und ästhetisches Empfinden. Dies erreichen sie durch die Verbindung von innovativer Technologie mit exquisiter Handwerkskunst und modernster Technik. Das ursprüngliche Ziel der Marke yoose war es, einen Rasierer zu entwickeln, der sowohl einfach zu bedienen als auch ästhetisch ansprechend ist, damit mehr Menschen einen befreiten Lebensstil genießen und erleben können. Mit der Einführung ihres neuesten Produkts, dem ICE Shaver, setzt yoose ihr Engagement für die Entwicklung stilvoller und innovativer Lifestyle-Tech-Produkte fort.

Der yoose ICE shaver ist jetzt verfügbar auf

Amazon(US/JP/EU)

Shopee (Südostasien)

Coupang (Südkorea)

yoosetech.com

