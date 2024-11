Black Friday 2024 - Offres anticipées sur les caméras de sécurité Reolink

LOS ANGELES, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, avec un objectif clair : offrir une expérience de sécurité sans faille grâce à une large gamme de produits performants. Présent dans plus de 110 pays, Reolink est le choix de plus de 2 millions de familles à travers le monde grâce à son engagement envers l'innovation technologique et la fiabilité de ses solutions de video surveillance.

Cette année, Reolink anticipe Black Friday pour permettre d'améliorer sa sécurité dès maintenant. Dès le 14 novembre, avec le code BF10EBDS sur le site officiel ou la boutique Amazon, pour des réductions exclusives sur les meilleures caméras de sécurité !

Les offres phares de cette édition Black Friday :

Reolink Altas PT Ultra avec panneau solaire – 30% de réduction, soit 179,99 €

Une caméra de surveillance 4K sur batterie, avec enregistrement continu, vision nocturne ColorX et couverture à 360°. Équipée d'une puissante batterie de 20 000 mAh, elle offre jusqu'à 96 heures d'enregistrement par charge et 365 jours de surveillance avec un panneau solaire de 6W.

Reolink Argus 4 Pro avec panneau solaire – 35% de réduction, à 149,99 €

Première caméra 4K à double objectif sur batterie, offrant une vue panoramique à 180° et une vision en couleur jour et nuit grâce à la technologie Color X. Grâce à sa lentille à ouverture F/1.0 et un capteur CMOS 1/1,8", l'Argus 4 Pro capte 4 fois plus de lumière pour des images nettes et détaillées, même en faible luminosité. Dotée de la technologie Wi-Fi 6, elle garantit un streaming 4K fluide, avec plus de stabilité et moins de latence.

Reolink TrackMix WiFi – 30% de réduction, soit 139,99 €

Avec son double objectif, cette caméra offre des vues en panorama et en zoom, en suivant les mouvements et en affichant simultanément les images rapprochées et larges sur le même écran. Idéale pour couvrir au maximum votre espace.

Visitez le site officiel et la boutique Amazon pour découvrir les meilleures offres de caméras de sécurité.

À propos de Reolink :

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, avec un objectif clair : offrir une expérience de sécurité sans faille grâce à une large gamme de produits performants. Présent dans plus de 110 pays, Reolink est le choix de plus de 2 millions de familles à travers le monde grâce à son engagement envers l'innovation technologique et la fiabilité de ses solutions de vidéosurveillance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/5027417/Reolink_Logo.jpg