Black Friday do AliExpress terá entregas em 24 horas e descontos de 90%

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O AliExpress, marketplace internacional do grupo Alibaba, terá uma campanha especial para a Black Friday 2022: além de ações nas redes sociais, livecommerce e social commerce, a plataforma vai manter os níveis de desconto oferecidos pelos vendedores durante o 11.11, com promoções que podem chegar a 90% de desconto, valores maiores que os praticados há um ano.

Ao longo do período da Black Friday, em adição a uma grande redução de preços em itens de marcas famosas, como os eletrônicos da Xiaomi, bebidas da Pernod Ricard e drones da DJI, os usuários terão descontos progressivos de R$ 15 a cada R$ 150 em compras. Um pedido que resulte em R$ 450, por exemplo, terá diminuição acional de R$ 45, fazendo o preço final ficar em R$ 405. As compras darão direito, ainda, ao acúmulo de cashback, que pode chegar 5% do valor total gasto, dependendo do item adquirido. Especialmente para a data, milhões de itens serão incluídos, temporariamente, na categoria de frete gratuito e milhares de lojistas oferecerão cupons especiais, com reduções ainda maiores de preço.

11.11 Festival

Antes da Black Friday, o AliExpress realizou a 14ª edição do festival de compras 11.11, que começou com um aumento de 65% nas buscas pelo AliExpress no Google, e terminou com diversas quebras de recordes no Brasil e no mundo. Entre os recordes, os vendedores brasileiros, que participam pela segunda vez do festival, obtiveram um crescimento nas vendas de 486% quando comparados ao resultado de 2021.

Também destaque durante a campanha do 11.11, devido a proximidade com os Jogos da Copa do Mundo, a categoria de comidas e bebidas cresceu cerca de 134% quando comparado ao mesmo período em 2021.

Full-Commerce e Entrega em 24 horas

Para a Black Friday, mais uma nova solução logística chega para os sellers e para os consumidores: as entregas em 24h. A novidade foi testada durante o último 11.11, primeira edição do festival na qual parte das entregas ocorreram no mesmo dia das compras, permitindo ao consumidor obter seus pedidos rapidamente. Esse novo padrão de entregas só é possível para itens das mais de 50 marcas que aderiram à solução de Full-Commerce, desenvolvida em parceria entre a empresa de logística Cainiao, o ecossistema de infraestrutura para comércio eletrônico, Infracommerce e o marketplace AliExpress.

Compras destes itens são empacotadas e etiquetadas com o endereço do comprador minutos após o pedido ser efetuado e, logo depois, retirado pelos parceiros logísticos da Cainiao, que asseguram a entrega no mesmo dia.

Live commerce e Social Commerce

Pelo app do AliExpress, usuários poderão acompanhar dezenas de transmissões ao vivo, em português, feitas por vendedores brasileiros e por lojas internacionais em sessões de live commerce. A ferramenta Combinou, Ganhou!, novo jogo de social commerce, que possui a mecânica de combinação, também poderá ser usada para reduzir preços. Na prática, o game permite, por exemplo, que um produto de alto valor possa ser vendido por apenas R$ 5, se o consumidor conseguir bons resultados e engajamento ao divulgar uma oferta.

De acordo com Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, as mudanças implementadas na versão 2022 do 11.11, como novas soluções logísticas e preços únicos serão mantidas para a Black Friday. "A Black Friday é uma data muito aguardada pelos brasileiros e por isso fizemos questão de trazer condições e serviços tão bons quanto os oferecidos no 11.11, além de uma campanha especial, bastante brasileira. Esse é mais um esforço do AliExpress para fortalecer o mercado de e-commerce no Brasil e permitir que os consumidores tenham acesso a produtos únicos a preços acessíveis.", afirma Briza.

Black Friday marketing

Para dar visibilidade às ações promovidas na Black Friday, o AliExpress programou ações conjuntas com influenciadores em redes sociais como Tiktok, Kwai e Instagram. Em parceria com o TikTok convidou, ainda, influenciadores que, juntos, somam milhões de likes para promover o evento. Criadores de conteúdo independentes podem também promover ofertas da Black Friday em seus canais e plataformas digitais e receber comissões sobre vendas. Para isto, devem se cadastrar no "programa de afiliados" do AliExpress.

8 voos semanais e 4 voos extras

Durante o período do Festival 11.11, além das ofertas de vendedores brasileiros, entregues com logística otimizada, a empresa Cainiao, do grupo Alibaba, adicionou 4 novos voos fretados, além dos 8 voos semanais regulares para o Brasil. Para a Black Friday, esses mesmos voos serão mantidos, garantindo que desde o momento do pedido online até a chegada de itens internacionais no Brasil se transcorram, no máximo, 7 dias.

