BlackBerry dévoile la prochaine génération d'UEM, redéfinissant le marché de la gestion unifiée des terminaux

BlackBerry, en collaboration avec AWS, annonce une gestion unifiée des terminaux en périphérie et une gestion unifiée des terminaux pour l'IoT

WATERLOO, Ontario, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), pionnier de la gestion de la mobilité d'entreprise, a annoncé aujourd'hui deux nouvelles innovations majeures en matière de gestion unifiée des terminaux (UEM) : la BlackBerry UEM à la périphérie et la BlackBerry UEM pour l'IoT.

Le logiciel de BlackBerry® UEM est utilisé pour gérer, surveiller et sécuriser tous les appareils des utilisateurs finaux d'une organisation. L'extension de la BlackBerry UEM vers la périphérie améliorera la productivité de l'entreprise et l'expérience des employés en rapprochant les charges de travail de l'utilisateur final et de son appareil, garantissant ainsi une connectivité à ultra-faible latence, tout en maintenant les normes de sécurité les plus élevées auxquelles les clients font confiance et sur lesquelles ils comptent pour BlackBerry. Lors des tests, les utilisateurs ont constaté une diminution de la latence allant jusqu'à 87 %. La solution amène le BlackBerry Network Operations Center (NOC), l'infrastructure de connectivité sécurisée unique de l'entreprise, à la périphérie et s'intègre aux zones locales et aux zones de disponibilité AWS pour placer le calcul en toute sécurité, stockage et autres services où les données sont générées et utilisées. La BlackBerry UEM à la périphérie est compatible avec la BlackBerry UEM sur site et sur le cloud.

La BlackBerry UEM pour l'Internet des objets (IoT) étendra la gestion unifiée des terminaux aux appareils IoT, permettant aux entreprises de profiter des vastes avantages de l'IoT et de réduire les risques inconnus dans leur environnement. La solution combine BlackBerry UEM avec AWS IoT Greengrass, un runtime open source en périphérie et un service cloud utilisé sur des millions de terminaux IoT à travers le monde connecté, que ce soit dans les usines, les véhicules, les secteurs de la santé ou les entreprises. Cette intégration vise à fournir une gestion et une visibilité des terminaux IoT tout en renforçant les équipes informatiques. En avançant vers l'objectif de convergence de l'entreprise, cette nouvelle extension de la BlackBerry UEM offrira aux organisations la possibilité de gérer en toute fluidité et sécurité leurs terminaux informatiques et IoT depuis une console unique.

« BlackBerry a fondé et est un leader sur le marché de la gestion de la mobilité d'entreprise depuis plus de vingt ans. Nous révolutionnons une fois de plus le marché, en dépassant l'industrie dans l'innovation de la gestion des terminaux et en ouvrant la voie à la convergence », a déclaré Neelam Sandhu, responsable des opérations de la réussite des clients Elite chez BlackBerry. « Il a été merveilleux de collaborer avec AWS pour développer la BlackBerry UEM à la périphérie et la BlackBerry UEM pour l'IoT, afin de permettre à nos clients de libérer une nouvelle valeur commerciale grâce aux technologies numériques, qui offrent le potentiel de révolutionner et de faire avancer tous les aspects de notre monde connecté, influant sur notre mode de vie et de travail. »

« L'IoT a progressé au cours des dernières années dans différents secteurs... automobile, entreprise, médical, fabrication. La convergence de l'IoT avec la sécurité au premier plan de la conversation émerge maintenant comme un must pour le monde connecté. La transition des systèmes sur le cloud permet aux entreprises d'accéder aux données de l'IoT et aux développeurs pour innover et offrir une nouvelle valeur. AWS est ravi de collaborer avec BlackBerry sur les solutions UEM en périphérie et pour l'IoT pour fournir une solution de gestion des terminaux unifiée et innovante pour l'avenir du monde connecté », a déclaré Dr. Sarah Cooper, directrice générale des produits industriels chez AWS.

L'IoT est un pilier fondamental de l'avenir de la transformation numérique et ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour les organisations en étendant considérablement la portée des technologies de l'information. La valeur de l'IoT d'entreprise est largement inexploitée aujourd'hui en raison des lourdes exigences de calcul de l'IoT et de la complexité du réseau IoT. L'Edge Computing répond à la demande croissante de traitement et d'analyse de données en temps réel, et la visibilité accrue des terminaux offre une connaissance de la situation et des avantages de sécurité précieux, permettant aux entreprises d'intégrer facilement l'IoT dans leurs stratégies informatiques.

La solution BlackBerry UEM détient le plus grand nombre de certifications de sécurité dans l'industrie et est le seul produit UEM à être nommé 2023 Customers Choice par Gartner® Peer Insights™.

AWS fournit des services de cloud computing fiables, évolutifs et peu coûteux aux organisations du monde entier. Pour plus d'informations sur les produits AWS, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur les solutions BlackBerry UEM à la périphérie ou BlackBerry UEM pour l'IoT, y compris les dates de disponibilité, inscrivez-vous au BlackBerry Summit, qui aura lieu le 17 octobre. Des intervenants de l'industrie, de l'entreprise et de BlackBerry révéleront l'avenir de l'IoT, de l'informatique et de la cybersécurité et présenteront les dernières innovations BlackBerry.

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. La société sécurise plus de 500 millions de points de terminaison, dont plus de 235 millions de véhicules. Basée à Waterloo, en Ontario, l'entreprise s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et des solutions de confidentialité des données, et est un leader dans les domaines de la sécurité des points de terminaison, de la gestion des points de terminaison, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez accorder votre confiance.

Pour plus d'informations, consultez BlackBerry.com et suivez @BlackBerry.

Les marques commerciales, notamment BLACKBERRY et EMBLEM, sont des marques commerciales ou des marques déposées de BlackBerry Limited, et les droits exclusifs sur ces marques sont expressément réservés. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou services de tiers.

Contact pour les médias :

Relations avec les médias de BlackBerry

+1 (519) 597-7273

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg

SOURCE BlackBerry Limited