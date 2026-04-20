BlackBerry et The IP Company s'associent pour proposer des communications sécurisées certifiées dans les environnements navals et militaires

AMSTERDAM, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- The IP Company a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec BlackBerry Secure Communications, une division de BlackBerry Limited (NYSE: BB) (TSX: BB), afin de permettre aux environnements navals et militaires du monde entier de bénéficier de capacités de communication certifiées et hautement sécurisées.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises étudieront l'intégration de BlackBerry® SecuSUITE®, une solution certifiée selon les normes de sécurité internationales les plus strictes, dans le système de communication et de messagerie sans fil de The IP Company, une plateforme éprouvée déployée dans les flottes navales depuis plus de 20 ans.

« La sécurisation des communications maritimes est au cœur de notre technologie depuis plus de vingt ans », a déclaré Ronald Koppelman, directeur général de The IP Company. Nous cherchions à développer notre architecture, nous avions donc besoin d'un partenaire qui partage nos normes intransigeantes. BlackBerry, qui dispose des certifications CSfC (solutions commerciales à des fins classifiée) et Restreint OTAN, est le partenaire idéal. Nous sommes fiers d'intégrer notre plateforme dans l'écosystème SecuSUITE. En combinant nos technologies, nous apportons aux flottes de défense une solution de communication plus sûre et plus efficace. »

L'intégration prévue doit aider les organisations de défense à déployer des communications sécurisées, basées sur des rôles, à des niveaux de classification allant jusqu'à Secret et Très secret, en étendant la portée opérationnelle des solutions de The IP Company pour soutenir des environnements cruciaux complexes.

« Nous sommes heureux d'accueillir The IP Company comme partenaire de BlackBerry », a commenté Axel Conrad, directeur principal de BlackBerry Secure Communications.« Les compétences approfondies de son équipe dans le domaine des communications navales, associées à la plateforme certifiée de communications sécurisées de BlackBerry dans les environnements cruciaux, créent une proposition convaincante et fiable pour les clients du secteur de la défense. »

Les gouvernements, les organisations de défense et celles chargées des infrastructures critiques accordent de plus en plus d'importance à la sécurité des communications, qu'ils considèrent comme la pierre angulaire de la sécurité nationale. Pilier central de BlackBerry® Secure Communications, la solution SecuSUITE s'appuie sur les certifications NIAP (partenariat pour l'assurance de l'information nationale), Restreint OTAN, BSI et CSfC pour sécuriser en toute confiance les communications vocales, la messagerie, le partage de fichiers et la coordination en cas de crise dans les secteurs à haut risque. Reconnue pour sa fiabilité par tous les gouvernements du G7, la plupart des membres du G20 et 8 des 10 plus grandes banques du monde, la solution SecuSUITE protège les conversations sensibles et les opérations de grande ampleur dans le monde entier.

Le système de communication et de messagerie sans fil de The IP Company est déjà plébiscité par les organisations navales pour les messages d'alarme cruciaux et la communication entre les membres de l'équipage. Ce partenariat renforce la continuité à long terme et l'assurance de la sécurité que les clients du secteur de la défense exigent de la part de leurs partenaires technologiques stratégiques.

À propos de The IP Company

En 2006, le ministère néerlandais de la défense a demandé à The IP Company de mettre au point un concept de communication permettant de naviguer en toute sécurité avec un équipage réduit. Cela a donné lieu au premier système de communication et de messagerie sans fil sécurisé au monde, approuvé par DNV et Lloyd's et spécialement conçu pour les navires militaires.

Aujourd'hui, notre plateforme s'intègre parfaitement aux systèmes de gestion de combat et de plateforme existants pour garantir que les messages cruciaux sont transmis en toute sécurité au personnel concerné. Une innovation permanente nous fait progresser, des capacités précises de suivi et de localisation jusqu'à l'exploitation active de l'intelligence artificielle, afin de soutenir la prise de décision rapide dans des scénarios soumis à une forte pression.

Saluée par l'industrie de la défense pour sa fiabilité, The IP Company fournit l'infrastructure résiliente dont les marines modernes ont besoin pour fonctionner de manière sûre et efficace.

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB) (TSX: BB) propose aux entreprises et aux gouvernements des logiciels et des services intelligents qui leur permettent de maîtriser leur environnement. La société a son siège à Waterloo, en Ontario. Son logiciel de base très performant aide les grands constructeurs automobiles et les géants de l'industrie à tirer parti d'applications transformatrices, à générer de nouvelles sources de revenus et à lancer des modèles commerciaux innovants, sans compromis sur la sûreté, la sécurité ou la fiabilité. Forte d'une longue histoire dans le domaine des communications sécurisées, l'entreprise BlackBerry offre une résilience opérationnelle grâce à une gamme complète, hautement sécurisée et largement certifiée de solutions pour la protection renforcée des réseaux mobiles, les communications cruciales et la gestion des événements critiques.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site BlackBerry.com ou suivre @BlackBerry.

Relations avec la presse :

BlackBerry, relations avec les médias

+1 (519) 597-7273

[email protected]

The IP Company

Ronald Koppelman

[email protected]

+31 85 111 9111

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2958259/TheIPCompany_Logo.jpg