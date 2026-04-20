BlackBerry und The IP Company gehen eine Partnerschaft ein, um zertifizierte sichere Kommunikationslösungen für Marine- und Militärumgebungen anzubieten

AMSTERDAM, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- The IP Company gab heute eine strategische Partnerschaft mit BlackBerry Secure Communications bekannt, einem Geschäftsbereich von BlackBerry Limited (NYSE: BB) (TSX: BB) um weltweit hochsichere, zertifizierte Kommunikationslösungen für Marine- und Militärumgebungen bereitzustellen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen die Integration von BlackBerry® SecuSUITE®, das nach den höchsten internationalen Sicherheitsstandards zertifiziert ist, in das bewährte Wireless Communication & Messaging System (WCMS) von The IP Company prüfen – eine Plattform, die seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Marineflotten im Einsatz ist.

„Seit über zwanzig Jahren steht die Sicherung der maritimen Kommunikation im Mittelpunkt unserer Technologie", sagte Ronald Koppelman, CEO von The IP Company. „Als wir unsere Architektur erweitern wollten, brauchten wir einen Partner, der unsere kompromisslosen Standards teilt. Mit seinen CSfC- und NATO-Restricted-Zertifizierungen ist BlackBerry der perfekte Partner. Wir sind stolz darauf, unsere Plattform in das SecuSUITE-Ökosystem zu integrieren. Durch die Kombination unserer Technologien bieten wir Verteidigungsflotten eine sicherere und effektivere Kommunikationslösung."

Die geplante Integration soll Verteidigungsorganisationen in die Lage versetzen, sichere, rollenbasierte Kommunikation über Geheimhaltungsstufen bis hin zu „Secret" und „Top Secret" hinweg durchzuführen, wodurch der Einsatzbereich der Lösungen von The IP Company erweitert und komplexe, missionskritische Umgebungen unterstützt werden.

„Wir freuen uns, The IP Company als BlackBerry-Partner begrüßen zu dürfen", sagte Axel Conrad, Senior Director bei BlackBerry Secure Communications. „Ihre fundierte Fachkompetenz im Bereich der Marinekommunikation, kombiniert mit der zertifizierten und missionskritischen sicheren Kommunikationsplattform von BlackBerry, schafft ein überzeugendes und vertrauenswürdiges Angebot für Kunden aus dem Verteidigungsbereich."

Regierungen und Organisationen in den Bereichen Verteidigung und kritische Infrastruktur legen zunehmend Wert auf sichere Kommunikation als Eckpfeiler der nationalen Sicherheit.Als Kernpfeiler von BlackBerry® Secure Communications wird SecuSUITE durch Zertifizierungen wie NIAP, NATO Restricted, BSI und CSfC gestützt und ermöglicht es Hochrisikosektoren, Sprachkommunikation, Messaging, Dateiaustausch und Krisenkoordination zuverlässig zu sichern. SecuSUITE genießt das Vertrauen aller G7-Regierungen, der meisten G20-Mitglieder und von 8 der 10 weltweit führenden Banken und schützt sensible Gespräche und groß angelegte Operationen weltweit.

Auf das WCMS von The IP Company verlassen sich bereits Marineorganisationen für missionskritische Alarmmeldungen und die Kommunikation der Besatzung. Diese Partnerschaft stärkt die langfristige Kontinuität und Sicherheitsgarantie, die Verteidigungskunden von ihren strategischen Technologiepartnern erwarten.

Informationen zu The IP Company

2006 beauftragte das niederländische Verteidigungsministerium The IP Company mit der Entwicklung eines Kommunikationskonzepts, das eine sichere Schifffahrt mit reduzierter Besatzung ermöglicht. Das Ergebnis war das weltweit erste sichere, von DNV und Lloyd's zertifizierte drahtlose Kommunikations- und Nachrichtensystem, das speziell für Marineschiffe entwickelt wurde.

Heute lässt sich unsere Plattform nahtlos in bestehende Kampf- und Plattformmanagementsysteme integrieren und stellt sicher, dass missionskritische Nachrichten sicher an das richtige Personal übermittelt werden. Kontinuierliche Innovation treibt uns voran – von präzisen Ortungs- und Verfolgungsfunktionen bis hin zur aktiven Erforschung künstlicher Intelligenz, um schnelle Entscheidungsfindung in Hochdrucksituationen zu unterstützen.

The IP Company genießt in der gesamten Verteidigungsindustrie großes Vertrauen und bietet die robuste Infrastruktur, die moderne Marinen benötigen, um sicher und effektiv zu operieren.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet Unternehmen und Behörden intelligente Software und Dienstleistungen, die die Welt um uns herum antreiben. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, ermöglicht es großen Automobilherstellern und Industriegiganten gleichermaßen, mit seiner leistungsstarken Basissoftware transformative Anwendungen zu erschließen, neue Einnahmequellen zu erschließen und innovative Geschäftsmodelle einzuführen – und das alles ohne Abstriche bei Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit seiner langjährigen Tradition im Bereich der sicheren Kommunikation bietet BlackBerry operative Ausfallsicherheit durch ein umfassendes, hochsicheres und umfassend zertifiziertes Portfolio für mobile Absicherung, missionskritische Kommunikation und das Management kritischer Ereignisse.

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