Blackview predstaví na MWC 2023 najnovší odolný telefón s termálnym snímaním pomocou technológie FLIR

ŠEN-ČEN, Čína, 24. februára 2023 /PRNewswire/ -- MWC2023, najväčšie podujatie so zameraním na mobilné technológie na svete, sa koná v Barcelone od 27. februára do 2. marca. Spoločnosť Blackview, popredný svetový výrobca odolných telefónov, bude spolupracovať so spoločnosťou Teledyne FLIR, priekopníkom v oblasti termovízie, aby predviedla nový odolný telefón s termálnym snímaním pomocou technológie FLIR, ktorý používateľom poskytuje nový nástroj na skúmanie pomocou infračervenej energie.

Podľa správ bude najnovší odolný telefón od spoločnosti Blackview obsahovať vylepšený systém automatického riadenia zosilnenia (AGC), ktorý ponúka efektívne 26-stupňové zorné pole, vďaka čomu používatelia uvidia viac informácií z bezpečnejšej vzdialenosti, čo úplne zaručuje bezpečnosť používateľov. Zároveň sa uvádza, že úplne nový odolný telefón sa bude dodávať so skrátenou verziou termovíznej aplikácie MyFLIR Lite na jednoduchšie ovládanie, čo umožní viacerým používateľom na celom svete využívať funkčnosť a baviť sa pri skúmaní infračervenej energie.

Spoločnosť Blackview, ktorá sa drží poslania značky umožniť väčšiemu počtu používateľov „užívať si inteligentný život", sa vždy angažovala v oblasti technologických inovácií a pokroku v prípade výrobkov ako sú odolné telefóny a technológia termálneho zobrazovania je jednou z najvýznamnejších položiek, ktoré v poslednom čase ponúka používateľom z hľadiska špičkových a praktických technológií. Tentoraz spoločnosti Blackview Lab a Teledyne FLIR uskutočnili ďalší hĺbkový výskum, vývoj, významnú optimalizáciu a inovácie v oblasti hardvéru a softvéru termokamier, čím používateľom poskytli celý rad nových zaujímavých možností a príležitostí.

V budúcnosti bude spoločnosť Blackview pokračovať v raste v oblasti odolných telefónov tým, že bude skúmať špičkové technológie s najlepšími odborníkmi v odvetví, aby urýchlila technologický pokrok a bude usilovať o to, aby sa stala silným propagátorom inovácií v odvetví odolných telefónov.

Máte záujem o viac informácií? Navštívte stránky https://www.blackview.hk alebo stánok 7B6 na veľtrhu MWC 2023.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2009333/QQ__20230224171736.jpg

SOURCE Blackview