Blastr Green Steel en Cargill Metals tekenen MOU voor de levering van groen staal en om de decarbonisatie van de toeleveringsketen van ferrometaal te bevorderen

OSLO, Noorwegen, 17 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Cargills metaalbedrijf en Blastr Green Steel AS ("Blastr"), een ontwikkelaar van koolstofvrij staal, zijn overeengekomen om samen te werken bij de levering van staal dat zonder gebruik van fossiele brandstoffen in de Noordse regio is vervaardigd om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar groen staal. Beide bedrijven delen de ambitie om de koolstofuitstoot in de staalindustrie aanzienlijk te verminderen.

Volgens het Memorandum van overeenstemming ("MoU") zijn Blaster en Cargill Metals van plan de knowhow van beide bedrijven te combineren voor een snellere ontwikkeling van projecten die de wereldwijde staalindustrie aanzienlijke koolstofbesparingen opleveren. De inbreng van Cargill Metals omvat expertise in het betrekken van grondstoffen, de wereldwijde capaciteiten van Cargill op het gebied van zeetransport en logistiek, alsmede de ontwikkeling van groene producten voor de markt, risicobeheer en financieringsfaciliteiten. Blastr brengt zijn expertise op het gebied van industriële decarbonisatie, zijn zakelijke vaardigheden, zijn staat van dienst en zijn toegang tot kapitaal in groene energie en CO 2 -vermindering in. Blastr bezit ook regionale kennis van locaties, mogelijkheden en lokale ondersteuning.

Cargill heeft de ambitie om wereldwijd toonaangevende projecten in de toeleveringsketen van groen staal te ontwikkelen door de snelle ontwikkeling van de eerste productie en vervolgens de capaciteit stapsgewijs uit te breiden op basis van de marktvraag. Los daarvan wijst een onafhankelijke marktanalyse op een aanbodtekort, waarbij de wereldwijde vraag naar laag koolstofstaal waarschijnlijk zal stijgen van minder dan 5mt in 2021 tot 200mt in 2030. De Europese vraag zal tegen die tijd toenemen tot bijna 40mt onder impuls van de automobiel- en de bouwsector1.

"Om de uitdaging van het koolstofvrij maken van de staalindustrie aan te pakken, zijn nieuwe en innovatieve partnerschappen nodig", aldus Lee Kirk, Managing Director, Cargill Metals. "We zijn verheugd om met Blastr samen te werken aan een significante koolstofvermindering in deze vitale sector. Het brengt ons een stap dichter bij ons doel om een verantwoordelijke en duurzame toeleveringsketen voor ferrometalen tot stand te brengen die wereldwijde vooruitgang bevordert."

"Het verzekeren van de aanvoer van grondstoffen op lange termijn in de vereiste hoeveelheid en kwaliteit is cruciaal om groen staal op de markt te brengen met een absoluut minimum aan CO 2 -uitstoot doorheen de hele waardeketen", zegt Dag Moxnes, CEO bij Blastr. "Cargill biedt een unieke combinatie van toegang tot regionale grondstoffen, expertise, netwerk en logistieke oplossingen, wat ons een grote stap dichter bij de realisatie van ons gezamenlijke Scandinavische groene staalproject brengt."

De volgende fase van de samenwerking zal zich toespitsen op de definitieve keuze van de technologie, de toegang tot groene stroom, de locatie en de uiteindelijke productmix. Teams van Blastr en Cargill Metals zullen samenwerken op het gebied van duurzame toeleveringsketens, snelle vermarkting, technologische risico's en beperkingen, en het aantrekken van kapitaal om de projectontwikkeling te financieren.

Over Blastr

Blastr wil de staalindustrie koolstofvrij maken door oprichting van een geïntegreerde groene staalproducent die de voordelen van Scandinavië benut. Door gebruik te maken van lokale grondstoffen en fossielvrije energie en door in de hele waardeketen een circulaire economie toe te passen, willen wij de CO 2 -uitstoot van onze eindproducten met 95% verminderen. Wij zullen productiefaciliteiten vestigen in de Noordse regio, met zijn ambitieuze politieke agenda voor energietransitie, diepe ijsvrije havens die toegang verlenen tot de aantrekkelijke Europese markten, en hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Het Blastr-project voor groen staal zal naar verwachting een van de grootste industriële starters in de Noordse regio zijn.

Blastr is opgericht en wordt gesteund door Vanir Green Industries ("VGI"), een Scandinavische investeringsmaatschappij die investeert in groene, robuuste en winstgevende bedrijven die nodig zijn om de energietransitie te versnellen, en deze ontwikkelt en opschaalt. VGI is opgericht door Tore Ivar Slettemoen, een van de oprichters van Freyr Batteries (NYSE: FREY), en wordt geleid door een team van ervaren professionals met diepgaande industriële deskundigheid en een oprecht engagement om te bouwen aan een duurzamere toekomst. Onze focusgebieden zijn onshore en offshore windenergie, captatie, gebruik en opslag van koolstof, energieopslag en het verregaand koolstofvrij maken van bestaande industrieën. Meer informatie is te vinden op blastr.no .

Over Cargill

Cargill helpt het wereldvoedselsysteem voor u te laten werken. Wij verbinden boeren met markten, klanten met ingrediënten en gezinnen met wat ze dagelijks nodig hebben - van het voedsel dat ze eten tot de vloeren waarop ze lopen. Onze 155.000 teamleden over de hele wereld innoveren doelgericht en geven onze partners en gemeenschappen de kracht om de wereld op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier te voeden.

De mogelijkheden zijn grenzeloos: van veevoer dat de methaanuitstoot vermindert tot hernieuwbare brandstoffen op basis van afval. Onze waarden blijven echter dezelfde. Mensen komen bij ons op de eerste plaats. Wij reiken hoger. Wij doen wat juist is. Zo voorzien we al 157 jaar in de behoeften van de mensen die we buren noemen en van de planeet die we thuis noemen, en wij zullen dat ook de komende generaties blijven doen. Meer informatie vindt u op Cargill.com en in ons News Center.

Over Cargill Metals

De metaalactiviteiten van Cargill, met hoofdkantoor in Singapore, leveren diensten en oplossingen met toegevoegde waarde voor de wereldwijde toeleveringsketen van ferroproducten. Dankzij de combinatie van meer dan 150 jaar ervaring met risicobeheer op de wereldwijde grondstoffenmarkten en meer dan 40 jaar unieke inzichten in de ferrosector bieden wij onze klanten de ondersteuning die zij nodig hebben om het goed te doen. Wij verbinden ijzerertsmijnbouwers over de hele wereld met staalfabrieken in belangrijke markten en bieden een breed scala aan diensten, van technische marketing tot op maat gemaakte oplossingen voor risicobeheer in de hele toeleveringsketen, inclusief de eindgebruikers van staal.

Met ongeveer 130 toegewijde experts, een gevestigd wereldwijd netwerk en hubs in China, Singapore, het VK en Vietnam om onze klanten te bedienen, is Cargill wereldwijd actief in meer dan 25 havens en meer dan 50 magazijnen. Het biedt fysieke en financiële oplossingen aan meer dan 2.500 klanten in 40 landen. Elk jaar vervoeren wij wereldwijd ongeveer 50 miljoen ton fysiek ijzererts en 6 miljoen ton fysiek staal. Meer informatie staat op Cargill Metals of Cargill.com .

