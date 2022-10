Blastr Green Steel et Cargill Metals signent un protocole d'entente pour l'approvisionnement en acier vert et pour faire progresser la décarbonisation de chaîne d'approvisionnement en métaux ferreux

OSLO, Norvège, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'activité métallurgique de Cargill et Blastr Green Steel AS (« Blastr »), un développeur d'approvisionnement en acier décarbonisé, ont convenu de travailler ensemble pour fournir de l'acier fabriqué sans utilisation de combustibles fossiles dans la région nordique afin de répondre à la demande mondiale croissante d'acier vert. Les deux entreprises partagent l'ambition de réduire considérablement les émissions de carbone dans l'industrie sidérurgique.

Dans le cadre du protocole d'accord (« MoU »), Blaster et Cargill Metals prévoient de combiner les compétences des deux sociétés afin d'accélérer le développement de projets permettant des économies de carbone significatives pour l'industrie sidérurgique mondiale. Cargill Metals apporte son expertise en matière d'approvisionnement en matières premières, et les capacités mondiales de Cargill en matière de transport maritime et de logistique, ainsi que le développement de produits verts pour le marché, la gestion des risques et les facilités de financement. Blastr apporte son expertise en matière de décarbonisation industrielle, ses compétences commerciales entrepreneuriales, ses antécédents et son accès au capital dans le domaine de l'énergie verte et de la réduction du CO 2 . Blastr apporte également sa connaissance régionale des sites, des opportunités et du soutien local.

L'ambition de Cargill est de développer des projets de premier plan au niveau mondial dans la chaîne d'approvisionnement de l'acier vert en développant rapidement une production initiale, puis en augmentant progressivement la capacité en fonction de la demande du marché. Séparément, une analyse de marché indépendante suggère une insuffisance de l'offre, la demande mondiale d'acier à faible teneur en carbone étant susceptible d'augmenter de moins de 5mt en 2021 à 200mt en 2030, la demande européenne passant à près de 40mt à cette date, tirée par les secteurs de l'automobile et de la construction1.

« Résoudre le défi de la décarbonisation de l'industrie sidérurgique nécessite des partenariats nouveaux et innovants », a déclaré Lee Kirk, directeur général de Cargill Metals. « Nous sommes ravis de nous associer à Blastr et de collaborer pour apporter une réduction significative du carbone à ce secteur vital pour la réduction. Cela nous rapproche un peu plus de notre objectif de façonner une chaîne d'approvisionnement en métaux ferreux responsable et durable qui aide le monde à prospérer. »

« Garantir l'approvisionnement à long terme en matières premières en quantité et qualité requises est crucial pour fournir de l'acier vert au marché avec un minimum absolu d'émissions de CO2 tout au long de la chaîne de valeur », a déclaré Dag Moxnes, PDG de Blastr. « Cargill offre une combinaison unique d'accès aux matières premières régionales, d'expertise, de réseau et de solutions logistiques, ce qui nous rapproche considérablement de la réalisation de notre projet commun d'acier vert nordique. »

La prochaine phase de la coopération portera sur la sélection finale de la technologie, l'accès à l'énergie verte, l'emplacement et le mélange final de produits. Les équipes de Blastr et de Cargill Metals collaboreront sur les chaînes d'approvisionnement durables, la rapidité de mise sur le marché, les risques et les contraintes technologiques, ainsi que sur la mobilisation de capitaux pour financer le développement du projet.

À propos de Blastr

Blastr a pour objectif de décarboniser l'industrie de l'acier, en créant un producteur intégré d'acier vert qui tire parti des avantages nordiques. En utilisant des matières premières locales et de l'énergie non fossile et en appliquant un raisonnement d'économie circulaire tout au long de la chaîne de valeur, nous visons à réduire de 95 % les émissions de CO 2 de nos produits finaux. Nous établirons des sites de production dans la région nordique, avec son ambitieux programme politique de transition énergétique, ses ports profonds et libres de glace donnant accès aux marchés européens attractifs, et sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Le projet d'acier vert de Blastr devrait être l'un des plus grands démarrages industriels de la région nordique.

Blastr est fondé et soutenu par Vanir Green Industries (« VGI »), une société d'investissement nordique qui investit dans, développe et met à l'échelle des entreprises vertes, robustes et rentables nécessaires pour accélérer la transition énergétique. VGI est créée par Tore Ivar Slettemoen, l'un des fondateurs de Freyr Batteries (NYSE: FREY), et gérée par une équipe de professionnels expérimentés possédant une profonde compétence industrielle et une véritable volonté de construire un avenir plus durable. Nos domaines d'intérêt sont le développement de l'éolien terrestre et offshore, la capture, l'utilisation et le stockage du carbone, le stockage de l'énergie et la décarbonisation profonde des industries existantes. Pour plus d'informations, visitez blastr.no .

À propos de Cargill

Cargill aide le système alimentaire mondial à se mettre au service des consommateurs. Nous mettons en relation les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients et les familles avec les éléments essentiels du quotidien - des aliments qu'ils consomment aux sols qu'ils foulent. Les 155 000 membres de notre équipe dans le monde innovent avec détermination, en donnant du pouvoir à nos partenaires et aux communautés, tout en travaillant pour nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable.

Des aliments pour animaux qui réduisent les émissions de méthane aux carburants renouvelables à base de déchets, les possibilités sont illimitées. Mais nos valeurs restent les mêmes. Nous faisons passer les gens en premier. Nous visons plus haut. Nous faisons ce qu'il faut. C'est ainsi que nous répondons aux besoins des gens que nous appelons voisins et de la planète que nous appelons maison depuis 157 ans, et que nous continuerons à le faire pour les générations à venir. Pour plus d'informations, visitez Cargill.com et notre centre d'actualités.

À propos de Cargill Metals

Basée à Singapour, l'activité métallurgique de Cargill fournit des services et des solutions à valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale des métaux ferreux. En combinant plus de 150 ans d'expérience dans la gestion des risques sur les marchés mondiaux des matières premières et plus de 40 ans de connaissances uniques dans l'industrie des métaux ferreux, nous fournissons à nos clients le soutien dont ils ont besoin pour prospérer. Nous mettons en relation les mineurs de minerai de fer du monde entier avec les aciéries des marchés clés et fournissons une large gamme de services allant du marketing technique aux solutions personnalisées de gestion des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris aux utilisateurs finaux d'acier.

Avec environ 130 experts dédiés, un réseau mondial établi et des hubs en Chine, à Singapour, au Royaume-Uni et au Vietnam pour servir nos clients, Cargill opère dans plus de 25 ports et plus de 50 entrepôts dans le monde entier, fournissant des solutions physiques et financières à plus de 2 500 clients dans 40 pays. Chaque année, nous transportons environ 50 millions de tonnes de minerai de fer physique et 6 millions de tonnes d'acier physique dans le monde. Pour en savoir plus, visitez Cargill Metals ou Cargill.com .

