Blau fecha parceria com grupo JSR Life Sciences para desenvolver medicamentos biotecnológicos de alta complexidade

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3), uma das principais indústrias farmacêuticas da América Latina focada na produção de medicamentos de alta complexidade para o segmento institucional, firmou contrato de longo prazo com a Similis Bio, uma empresa do grupo JSR Life Sciences (Ticker: JSCPY, na Bolsa de Tokio) para transferência de tecnologia e desenvolvimento de quatro MABs – anticorpos monoclonais biossimilares indicados para oncologia, inflamações em geral e hematologia.

A Similis Bio fornecerá transferência de tecnologia para a Blau, incluindo linhas de células, dados analíticos, metodologias e processos upstream e downstream. A Blau irá produzir os medicamentos localmente na sua planta de IFAs bioteconológicos, em Cotia, e não possui restrição territorial de venda. A intenção da Companhia é vender na América por conta própria, por meio de suas subsidiárias, e para outras regiões pretende fazer parcerias com organizações locais.

A Companhia estima que o investimento total no projeto possa superar USD 100 milhões nos próximos 10 anos, incluindo nesta estimativa, sem limitação, despesas internas com P&D, investimento em linhas de produção e os pagamentos a serem feitos pela Blau à Similis Bio no âmbito do Contrato a título de licenciamento, serviços de desenvolvimento e royalties de longo prazo. Esta estimativa está condicionada ao atingimento de metas operacionais e comerciais, bem como à curva de vendas dos medicamentos produzidos pela Blau com a tecnologia fornecida pela Similis Bio.

Essa parceria de longo prazo se iniciará com o desenvolvimento de quatro anticorpos monoclonais de última geração – que, de acordo com o IQVIA, estão entre as moléculas com maior mercado endereçável no mundo e, em conjunto, atualmente possuem TAM (Total Adressable Market - Mercado Endereçável Total) de mais de USD 42 bilhões, sendo BRL 4 bilhões no Brasil – demonstrando que a Companhia pode se beneficiar de um mercado robusto para estes produtos na próxima década. A parceria pode ser estendida para o desenvolvimento de novos produtos.

Segundo o CEO da Blau Farmacêutica, Marcelo Hahn, o lançamento desses medicamentos será um marco na história da companhia e do Brasil, que terá um fabricante nacional desenvolvendo e produzindo localmente IFAs (Ingredientes Farmacêuticos Ativos) e medicamentos biossimilares. "Essa iniciativa dará à população mundial maior acesso a medicamentos avançados e reforça a posição da Blau em se tornar referência na produção de biossimilares na América Latina", destaca.

A Companhia continua investindo no desenvolvimento de novos IFAs e novos medicamentos de alta complexidade, além de continuar expandindo sua capacidade de produção, presença geográfica e sua relevância no setor de saúde.

Sobre a Blau Farmacêutica

A Blau é uma empresa farmacêutica líder no segmento institucional e pioneira em biotecnologia, com portfólio de marcas próprias de medicamentos de alta complexidade focado em segmentos relevantes da indústria, como imunologia, hematologia, oncologia, nefrologia, especialidades, antibióticos, atuando em diversas classes terapêuticas.

A Blau possui presença continental, atualmente em 7 países da América Latina – Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Uruguai – e nos Estados Unidos, e possui um moderno complexo industrial farmacêutico, composto por cinco plantas.

FONTE Blau Farmacêutica

SOURCE Blau Farmacêutica