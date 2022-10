Similis Bio se asocia con Blau Farmaceutica para desarrollar conjuntamente cuatro programas biosimilares

El acuerdo asigna los derechos de cuatro programas de biosimilares en una amplia gama de indicaciones a Blau para su comercialización

SUNNYVALE, Calif. y SÃO PAULO, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- JSR Life Sciences, LLC (JSR) y Blau Farmaceutica (Blau) (empresa publica en Brasil B3 - BLAU3) anunciaron hoy que Similis Bio ("Similis"), su unidad de negocio recientemente lanzada centrada en el desarrollo de biosimilares, ha firmado su primer acuerdo de desarrollo y licencia con Blau Farma. El acuerdo, es la más reciente iniciativa de Blau al mercado de biosimilares, es un acuerdo multiproducto y plurianual para desarrollar productos y licencias de PI para cuatro activos biosimilares dirigidos a indicaciones en oncología, inflamación y trastornos de la sangre.

"Lanzamos Similis Bio cuando vimos la necesidad de mitigar el riesgo y acelerar los plazos para los desarrolladores biosimilares", dijo John Gabrielson, vicepresidente sénior de JSR Life Sciences y jefe de Similis Bio.

"Estamos encantados de asociarnos con Blau mientras trabajan para lanzar su negocio biosimilar inicialmente en América del Norte y América del Sur. Esperamos aprovechar nuestra experiencia para apoyar programas que puedan proporcionar opciones de tratamiento adicionales para algunas de las enfermedades más debilitantes a las que se enfrentan los pacientes".

Similis Bio proporcionara procesos completos y IP asociada para la transferencia de tecnología a Blau, incluidas las líneas celulares, los datos y metodologías analíticos y los procesos ascendentes/descendiente. Blau utilizará la licencia de propiedad intelectual para la fabricación de GMP y el desarrollo clínico y buscará la aprobación regulatoria.

Blau tiene presencia continental, actualmente en 7 países de América Latina y los Estados Unidos, y tiene un complejo industrial farmacéutico de última generación, que consta de cinco plantas industriales, con tecnología de vanguardia, dedicada a la producción de biológicos, oncológicos, antibióticos, anestésicos inyectables y biotecnología. Para obtener más información, visite blau.com

Acerca de JSR Life Sciences, LLC

Una unidad de negocio de JSR Corporation, JSR Life Science LLC, está cambiando la salud humana como socio estratégico y pionero para la industria de las ciencias de la vida. Arraigado en una historia de innovación de materiales, JSR LS proporciona productos, materiales y servicios especializados a empresas biofarmacéuticas e investigadores académicos. Junto con sus afiliados de clase mundial, JSR LS ofrece los mejores servicios integrados de su clase que disminuyen la selección de moléculas de riesgo, aceleran los los plazos de desarrollo biológico, aumentan las tasas de éxito clínico y desarrollan nuevos diagnósticos in vitro. La red global de afiliados de JSR LS incluye Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis SA y MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. La compañía opera laboratorios de I+D y aplicaciones, instalaciones de fabricación y oficinas de ventas en todo el mundo. Para obtener más información, visite JSRLifeSciences.com

FUENTE Blau Farmacêutica

SOURCE Blau Farmacêutica