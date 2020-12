Bliższa chińsko-japońska współpraca w zakresie ochrony zdrowia na rzecz zdrowszej ludzkości i ziemi

Chińsko-Japońskie Forum na Rzecz Zdrowia w Nowej Erze zorganizowane przez Global Health Forum prowadzone przez organizację Boao Forum for Asia.

PEKIN, 28 grudnia 2020 /PRNewswire/ -- Chińsko-Japońskie Forum na Rzecz Zdrowia w Nowej Erze, sponsorowane wspólnie przez Global Health Forum prowadzone przez Boao Forum for Asia i Nippon Global Medical Organization odbyło się 22 grudnia 2020 r. W forum udział wzięli przedstawiciele Chin i Japonii, w tym Chen Zhu, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, Zhou Xiaochuan, wiceprzewodniczący Boao Forum for Asia, Li Baodong, sekretarz generalny Boao Forum for Asia, Margaret Chan Fung Fu-chun, prezes Global Health Forum, przedstawiciele władz miasta Qingdao, Toshihiro Nikai, sekretarz generalny japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej oraz Yasuo Fukuda, były premier Japonii.