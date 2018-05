Blockchain da Devvio é primeira a ultrapassar milhões de transações por segundo

"Estes resultados nos permitem construir uma empresa com base no protocolo de blockchain mais escalável da atualidade", disse o CEO Tom Anderson. "Quando você combina esse nível de escalabilidade à nossa solução de estabilidade, às nossas proteções contra perda/roubo/fraude e à nossa abordagem de privacidade, o nosso protocolo passa a representar uma solução viável para o futuro das transações financeiras em todo o mundo, inclusive em áreas como processamento de pagamentos e mercado de câmbio. Acredito que temos a tecnologia mais incrível em um dos mais importantes campos tecnológicos em ascensão."

A Devcash usa um algoritmo de fragmentação de várias camadas conhecido como sharding, em que o processamento da transação ocorre inicialmente em fragmentos de nível 2, os quais são blockchains independentes que depois se integram a uma blockchain de nível 1. Contratos inteligentes podem ser implementados com uma estratégia de programação por composição para criar ativos digitais a serem usados em qualquer setor.

"É raro se deparar com uma empresa com tanto potencial de impacto global quanto a Devvio", disse Ray Quintana, sócio geral da Cottonwood Ventures e membro do conselho de administração da Devvio. "A tecnologia da Devvio pode transformar dezenas de mercados bilionários, como o setor automotivo, seguros, serviços de saúde, mídia, logística e até mesmo o setor público."

A abordagem da Devcash é extremamente eficiente e ecológica quando comparada a outras abordagens de consenso, como protocolos com base em prova de trabalho, dos quais o Bitcoin e o Ethereum são exemplos.

"Estou muito animado em relação a um protocolo com esses recursos, que supera os principais desafios do ramo das blockchains", disse Anish Mohammed, especialista em protocolos de blockchain e consultor da Devvio. Mohammed já foi consultor da Ripple Labs e é atualmente consultor da Collider-X, membro da equipe Ethereum Swarm e chefe de pesquisa do instituto de ciências da informação da SRH Berlin. "Pessoalmente, estou mais animado com o potencial de transportar os recursos de escalabilidade de um design tão eficiente e permitir que os usuários o apliquem de acordo com seus usos particulares."

FONTE Devvio

