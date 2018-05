La blockchain de Devvio est la première à dépasser les millions de transactions par seconde

« Ces résultats nous ont permis de bâtir une entreprise en nous appuyant sur le protocole de blockchain le plus évolutif qui soit », a déclaré Tom Anderson, PDG de l'entreprise. « Lorsque vous combinez ce niveau d'évolutivité avec notre solution de stabilité, nos protections contre la fraude, le vol et les pertes et notre approche de la confidentialité, notre protocole représente une solution viable pour l'avenir des transactions financières dans le monde entier, notamment dans des domaines tels que le traitement des paiements et les opérations sur le marché des changes. Je pense que nous avons la technologie la plus stimulante dans l'un des domaines technologiques prometteurs les plus importants. »

Devcash utilise un algorithme de sharding à plusieurs niveaux, dans lequel le traitement des transactions se fait d'abord sur des shards de niveau 2, qui sont eux-mêmes des blockchains indépendantes, qui se tissent ensuite en une blockchain de niveau 1. Les contrats intelligents peuvent être mis en œuvre avec une stratégie de programmation relative à la composition pour créer des actifs numériques destinés à être utilisés dans tout type d'industrie.

« Il est rare de tomber sur une entreprise susceptible d'avoir un impact sur le monde du même calibre que Devvio », a déclaré Ray Quintana, associé général chez Cottonwood Ventures et membre du conseil d'administration de Devvio. « La technologie de Devvio peut chambouler des dizaines de marchés estimés à plusieurs milliards de dollars tels que l'automobile, l'assurance, la santé, les médias, la logistique et même le gouvernement. »

L'approche de Devcash est extrêmement efficace et écologique par rapport à d'autres approches consensuelles comme les protocoles basés sur la preuve du travail tels que Bitcoin ou Ethereum.

« Je suis ravi de voir un protocole doté de ces capacités, qui aborde les principaux défis dans l'espace de la blockchain », a déclaré Anish Mohammed, un expert en protocole de la blockchain et conseiller de Devvio qui était auparavant conseiller pour Ripple Labs et est actuellement conseiller pour Collider-X, ainsi que membre de l'équipe d'Ethereum Swarm et responsable de la recherche à l'Institut des sciences de l'information de l'école universitaire SRH Berlin. « Je suis personnellement très enthousiaste à l'idée de voir les capacités potentielles de mise à l'échelle d'une conception aussi efficace et de laisser les utilisateurs l'appliquer à leurs propres fins. »

