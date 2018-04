Blockpass s'associe à l'université Napier d'Édimbourg pour construire le premier laboratoire avancé de l'identité de la blockchain

Une blockchain est une liste croissante d'enregistrements ou de blocs, qui est sécurisée par cryptographie et résiste à la modification. Cette technologie est actuellement utilisée par Blockpass pour développer une plate-forme de vérification de l'identité.

La collaboration portant sur la recherche avec l'université verra la création du Blockpass Identity Lab. La collaboration initiale de trois ans comprend également le financement du personnel de recherche, des bourses de doctorat et un environnement de blockchain virtualisé.

Une série de scandales de violation des données survenue dans des entreprises telles que Yahoo, Uber et Equifax ont mis en exergue les risques liés à la centralisation du stockage des données personnelles des utilisateurs. Blockpass utilise la technologie blockchain pour développer des alternatives qui permettent aux utilisateurs de garder le contrôle de leur identité et d'être les seuls à décider qui peut accéder à leurs données personnelles sensibles.

Le Dr Hans Lombardo, directeur du marketing de Blockpass, a déclaré : « Nous continuons de voir la gestion de l'identité au premier plan des discussions sur la blockchain et la cryptographie à mesure que le prix des abus portant sur les données des consommateurs devient plus clair et plus pertinent ».

« La création de ce laboratoire en collaboration avec l'université Napier d'Édimbourg fournira un espace où une recherche et une innovation plus approfondies pourront mener à de nouveaux horizons plus avancés. »

Le laboratoire s'attachera tout particulièrement à créer des connaissances et des innovations de premier plan, articulées autour de systèmes axés sur les citoyens qui conservent précieusement le droit à la confidentialité.

Le professeur Bill Buchanan de l'École d'informatique de l'université Napier d'Édimbourg, directeur du laboratoire, a déclaré : « Le monde change et la cryptographie est actuellement utilisée pour résoudre bon nombre des problèmes que nous avons créés sur Internet. Elle peut désormais contribuer à créer une société meilleure, au cœur duquel se trouve le citoyen.

« Nous visons à contribuer à la construction d'un monde nouveau, basé sur la blockchain. Qu'il s'agisse de santé et de bien-être, ou du changement de nos services publics, il est probable que ce sont les méthodes de la blockchain qui fourniront les bases pour l'avenir. »

La Dr Sally Smith, doyenne de l'École d'informatique de l'université, a déclaré : « Il s'agit d'un autre pas en avant dans l'avancée de notre recherche et de notre innovation, qui s'appuie sur une solide trajectoire couronnée de succès.

« Cette collaboration jette les bases de l'avenir et soutient le développement de compétences avancées dans la recherche sur la blockchain. »

À propos de Blockpass IDN

Blockpass IDN (http://www.blockpass.org/) s'est fixé pour objectif la réalisation à l'échelle mondiale de l'identité pour « l'Internet du Tout » (Internet of Everything). Grâce à l'utilisation de la technologie blockchain et des contrats intelligents, Blockpass est une plateforme Regtech (technologies de la réglementation) prête à la production, qui propose des services de réglementation et de conformité partagés pour les humains, entreprises, objets et dispositifs. Prenant en charge la vérification des clients (KYC), des objets (KYO) et des dispositifs connectés (KYD), ce système d'identité permettra la mise au point de nouvelles applications qui dépendent d'une connexion sécurisée entre les identités des humains, des entreprises et des dispositifs. Immatriculée à Hong Kong, Blockpass IDN est une co-entreprise formée entre Infinity Blockchain Labs et Chain of Things. Blockpass IDN obtient la licence de sa technologie auprès de la fondation à but non lucratif Blockpass Foundation, enregistrée sur l'île de Man.

